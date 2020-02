PPF Petra Kellnera manipuluje se slovy floridského senátora Marca Rubia

28. 2. 2020 / Albín Sybera

PPF dále uvádí jako nepravdivé, že „propaguje technologii Huawei“. Senátor Marco Rubio ale nic takového nepíše. Ve svém dopise uvádí, že telekomunikační společnosti PPF v Srbsku spolupracují s Hauwei na vývoji 5G sítí.

Toto tvrzení přitom sama PPF potvrzuje ve svém tiskovém prohlášení, když uvádí, že technologie Huawei byla součástí společnosti Telenor, který PPF získala před dvěma lety.

Senátor Rubio ve svém dopise mimo jiné dále uvádí, že v České republice společnosti PPF, O2 a CETIN, využívají komponentů Huawei. Tuto skutečnost přitom ve vysílání České televize již před rokem osobně uvedl ředitel PPF pro komunikaci Vladimír Mlynář ( ZDE ).

Proč se PPF neobtěžuje alespoň přečíst zdroje, na které reaguje? Zanechává to dojem, že společnosti Petra Kellnera jsou zřejmě natolik přivyklé manipulativním praktikám, že v jejich světě nezáleží na tom, co se odehrává kolem nich, ale pouze na tom, co chce vedení a vlastníci PPF (viz. například zavádějící výhružné dopisy adresované Sinopsis, či Apoleně Rychlíkové).

Stranou by ale neměl zůstat ani útok PPF na českého senátora Pavla Fischera, kterého PPF veřejně obvinila z poskytování nepravdivých informací.