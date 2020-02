Konec levice na Slovensku a interrupční koalice

28. 2. 2020 / Boris Cvek

Matovič nemá prakticky žádný program kromě protikorupčního boje. To je hodně podobné náhlému vzestupu Babišova Ano během léta 2013. Samozřejmě Matovič nemá zjevně zdaleka takovou kontrolu nad svou organizací jako Babiš. V minulosti ho opouštěli zvolení poslanci ve velkém a přecházeli do různých stran. Volba Matoviče se tak zdá jako projev zoufalého protestu podobný tomu, co udělali Ukrajinci, kteří si zvolili populárního herce a jeho hnutí.

Tak Igor Matovič a jeho divná politická formace OLANO v posledním průzkumu preferencí před parlamentními volbami na Slovensku vyhrává. A to ještě na podzim měl Matovič jen kolem pěti procent. Vzbuzuje to ve mně pár asociací.

Se slovenským Směrem padá poslední bašta levice v postkomunistické Evropě. Fico měl v roce 2012 přes 44%. Co se stalo? Korupce, mafiánský systém. Z podobného důvodu skončila levice právě i v Maďarsku a Polsku. Ale tím, že skončila včas, zůstala levicí. Fico naopak v potřebě udržet se u moci ztrácel levicové zázemí a cítil se nucen stále více hrát kartu nacionalismu a xenofobie. A nejspíše mu to nepomůže (tak jako to nepomáhá ani naší ČSSD).

Příští Matovičova vláda může důkladným prošetřováním Ficova vládnutí obrátit zemi vzhůru nohama. Ale také se může rozložit na nějakém konzervativním tématu, které vytvoří koalici Směru, Kotlebových neonacistů a konzervativní pravice.

Představte si, že velmi konzervativní Matovičovi poslanci (a takoví zřejmě po volbách v parlamentu budou) navrhnou nějaký drakonický zákon proti potratům. A je to tu. Matovičova strana se rozpadne a pod pláštíkem ochrany Slovenska před „genocidními hodnotami“ zvráceného Západu se udrží současné mafiánské pořádky. Zájem mocných lidí na tom musí být obrovský. Fico stále ještě může tímto způsobem triumfovat.

Hlavní výhodou krajní pravice oproti liberální pravici nebo normální levici, jak to vidíme v Polsku a Maďarsku, je ten, že dokáže pružně spojit mafiánský systém s iluzí tzv. tradičních a národních hodnot. Existuje dostatečně velké množství voličů, minimálně v Maďarsku a Polsku, kteří v rauši z takovýchto hodnot dokážou svému vůdci odpustit cokoli v oblasti mafiánského a korupčního ovládnutí země a udržet ho u téměř absolutní moci. Jak se asi jeví v tomto srovnání Česko a osud levice v Česku? To nechám jako otevřenou otázku a zeptám se na jinou věc.

Čím je takový rauš nacionalistů vlastně způsoben? Zdá se, že mu předchází cynické poznání, že všechny ty humanistické hodnoty levice a liberálů jsou ve skutečnosti jen nátěrem na mafii. A pak už je snadné vrátit se intuitivně k nacionalistickým tradicím, v nichž národ je vlastně taková velká, ale dobrá, mafie. Má to snadnou logiku: držíme spolu proti všem těm čmoudům a židákům a žádné zvrácené novoty, jako je právní stát, nepotřebujeme. Pokud na Slovensku vznikne nějaká „interrupční koalice“, bude muset jako jeden z prvních kroků zničit justici, čímž bude jen následovat Orbána a Kaczynského. Konečně tak vznikne homogenní pás mentality od Segedínu až po Varšavu.

Pro levici je naopak, jak se ukazuje, životně nezbytné vytvořit a držet transparentní právní stát s minimální mírou korupce (pak může jako v Hamburku získávat i ve 21. století výsledky v součtu nad 60%). Zkorumpovanost a mafiánské praktiky jí berou u voličů jakoukoli legitimitu a tlačí ji do fašistických poloh.

No a co se týká slovenských liberálů? Ve snaze, aby si programově a hodnotově nezadali tím, že by se spojili, umožnili nástup bezprogramového a ideově zcela rozloženého Matoviče. Ten je dnes tím, kdo jako sněhová koule na sebe nabaluje i jejich voliče, i nevoliče, i voliče Směru, ba dokonce voliče Kotlebovy. Kdo chce volit vítěze, bude volit Matoviče. To je dnes ta slovenská catch-all party.

Kiska může spadnout pod pět procent. Ten Kiska, kterého dokonce i Směr považoval za nejsilnější politickou váhu v opozici. A liberálové z Progresivního Slovenska, kteří by neměli problém ani s gay marriage? Zřejmě budou odsouzeni dívat se na vznik a vládu „interrupční koalice“. Rád bych se mýlil.