Bolsonaro drsně zaútočil na novinářku, že ho prý chce vpustit do své "díry v prdeli"

28. 2. 2020 / Fabiano Golgo

Brazilský prezident Jair Bolsonaro strávil dva dny mlčením poté, co na WhatsAppu sdílel dvě videa a jeden transparent požadující, aby obyvatelstvo protestovalo proti Kongresu a Nejvyššímu soudu. Poté, co sdílel výzvu požadující armádní puč, která by poskytla Bolsonarovi plné pravomoci diktátora, ho ostře kritizovaly desítky státních úřadů.





Nakonec ve čtvrtek, v živě streamovaném videu na Facebooku (to nyní používají autoritáři jako Boris Johnson či Andrej Babiš, kteří se snaží vyhýbat konfrontaci v rozhovorech s kritickými novináři, pozn. red.), kde vedle něho byla zjevně ve velkých rozpacích překladatelka jeho projevu do znakového jazyka, pohovořil Bolsonaro o této kontroverzi. Tvrdil, že to video bylo ve skutečnosti z roku 2015, takže prý celá aféra je "fake news".



Podle něho požadovalo toto video pouliční protesty v den 15. března, avšak tři roky před dobou, kdy se stal prezidentem. Ovšem Bolsonaro nevysvětlil, jak je možné, že video, které bylo údajně z doby dávno před jeho prezidentstvím, obsahuje záběry, na nichž má Bolsonaro prezidentskou šerpu! Ani nevysvětlil, jak je možné, že toto video, údajně z roku 2015, hovoří o tom, že Bolsonaro byl při atentátu málem usmrcen - k tomu došlo v roce 2018. Nemluvě o tom, že 15. března 2015 se v Brazílii žádné protestní demonstrace nekonaly.



Prostě Bolsonaro lhal jako malé dítě.



Lhal bez jakéhokoliv respektu pro logiku. Zneužil současné orwellovské reality, kdy se fakta už nikde neberou vážně.



Kromě toho je jeho vysvětlení hodně absurdní, protože také zveřejnil ještě další video a transparent, který otevřeně hlásá, že "Generálové čekají na povel z ulic!"



Poté, co ostudně lhal ohledně tohoto videa, Bolsonaro začal sprostě útočit na novinářku, která zveřejnila první článek varující, že Bolsonaro porušuje své ústavní povinnosti jako prezident. Vera Magalhães, renomovaná politická komentátorka píše pro respektovaný a otevřeně konzervativní, pravicový list O Estado de São Paulo. Po vydání svého článku se stala terčem tisíců výhrůžek od Bolsonarových stoupenců a odsoudila skutečnost, že její dcery musely přestat chodit do školy, protože po vydání článku je začali zastrašovat spolužáci i někteří učitelé, kteří podporují Bolsonara. Obviňovali je, že jsou to údajně "komunistky", protože jejich matka zveřejnila článek kritizující protiústavní jednání prezidenta.



Bolsonaro také opakoval svůj útok proti jiné novinářce. Tvrdil, že Vera mu chtěla dát pro sex k dispozici "svou díru v prdeli". Použil při tom slovní hříčky v rámci žargonu, užívaného v Brazílii, který se používá pro nové aktuální zprávy (slovo "furo" znamená "díru" a používá jako vulgarita pro slovo "prdel").



Novinářka, které je více než 40 let a je vdaná, reagovala slovy, že Bolsonarův nedostatek respektu pro rodinné hodnoty, které údajně hájí, je po tomto zbabělém televizním útoku ještě zjevnější. Bolsonaro také třikrát opakoval velmi primitivní chybu v portugalštině: použil slovesa "botar", což znamená "vložit" v konjugaci, o níž se každé dítě už v druhé třídě naučilo, že je to špatně: "botado". Namísto toho je správné slovo, kterého mělo být použito, v konjugaci "por", cdož také znamená "vložit": "posto". Aleno slvoo "colocar", která se konjuguje jako "colocado". Slovo "botado" používají jen negramoti.



Bolsonaro reagoval na obrovskou vlnu kritiky, která ho zahrnula od všech institucí v zemi poté, co požádal své stoupence, aby 15. března vyšli do ulic a požádali "generály", aby zachránili zemi před "vydíráním", jehož je prý on sám obětí od Kongresu a od Nejvyššího soudu. Hovoří o tom, že parlament dosud neschválil jeho zákony, které ruší ochranu Amazonie a jejích domorodých obyvatel, ani změnu studentských průkazů, protože chce odebrat studentským asociacím veškeré financování. A jeho dekrety, vymazávající veškeré pokuty za porušení rychlostních limitů řidiči na silnicích, zjištěných silničními radary, suspendoval Nejvyšší soud, poté, co okamžitě došlo k zvýšení silničních nehod o 72 procent v zemi, kde lidé jezdí s automobily chaoticky a bez dodržování silničních pravidel.



Bolsonaro, který jezdí na motocyklu, přestože jeho řidičský průkaz je od roku 2014 neplatný, má také více než 4000 eur nezaplacených pokut za dopravní přestupky. Vzhledem k tomu, že byl poslancem a nyní je prezidentem, nemůže být trestně stíhán, a tak ty pokuty nemohou být vybrány. Také dluží pokuty za poškozování životního prostředí - za rybaření v oblastech, kde je to zakázáno, a za házení odpadků do vody.



Pokračoval ve svých blábolech útoky na všechny ženy za to, že "muže provokují a pak odmítají přijmout fyzické tresty za to, že jim neprojevují dostatek respektu". Dodal, že v žádném případě nepodporuje hnutí "MeToo", a tak by si Vera měla dávat pozor, aby od něho nedostala do huby.



Bolsonaro také vyhrožoval sdělovacím prostředkům a varoval, že ta média, která píší kriticky o vládě, nemohou očekávat, že budou prodlouženy jejich licence. Nedávno reagoval na otázku jedné novinářky, která se ho zeptala, proč se výdaje prezidentského úřadu pětinásobně zvýšily, slovy: "kdybys nebyla tak ošlivá, šoustal bych tě a pak bys mi takové nepříjemné otázky nedávala". Reportérovi, který se ptal na jednu přechozí kontroverzi, řekl Bolsonaro: "Vypadáš jako homosexuál, tak ti odpovídat nebudu". V jiné situaci se vyjádřil, že by určitou levicovou političku ani "neznásilnil, protože je příliš ošklivá a nemá žádné kozy".



Zdá se, že Neandrtálnci nebyli na planetě Zemi vyhlazeni, jak jsme se domnívali. Někteří z nich přežili a jsou dnes u moci v zemích, jako je Brazílie, Rusko, Maďarsko, Polsko, Turecko, jako jsou Spojené státy a Filipíny a další země.

