AKTUALIZACE: Americké úřady znepokojují případy koronaviru, které nemají zjevný původ

29. 2. 2020

- Koronavirus z neznámých zdrojů znepokojuje zdravotníky v USA. Tři pacienti, jeden v Oregonu, jeden v Kalifornii a jeden ve Washingtonu, byli nakaženi neznámým způsobem. Žádný z nich necestoval do zahraničí ani neměl žádný kontakt s někým, kdo byl v zahraničí či s nakaženou osobou. U dvou nakažených osob v oblasti San Franciska také není znám původ nákazy. Spojené státy doporučují, aby Američané necestovali do Íránu a do Itálie, pokud to není nutné.- Írán má nejvyšší počet úmrtí na koronavirus mimo Čínu, 34, ale usuzuje se, že celkový počet je daleko vyšší.- Jižní Korea varuje, že v boji proti koronaviru dochází ke "kritickému okamžiku". Počet nakažených osob v sobotu stoupl o 594, celkem jich je nakažených v zemi 2931. 17 lidí zemřelo. Vláda apeluje na obyvatelstvo, aby nevycházelo ven.- V Austrálii je 25 případů koronaviru. Lidé nemají cestovat do Číny, do Íránu a být "velmi opatrní" v severní Itálii, v Jižní Koreji, v Japonsku a v Mongolsku. Austrálie zavedla zákaz cestování do Íránu a do Číny.- V Thajsku je 42 případů koronaviru.- Celkem bylo světové zaznamenáno asi 85 000 případů koronaviru. Asi 2900 lidí zemřelo. Virus byl nalezen v 58 zemích světa.Podrobnosti v angličtině ZDE