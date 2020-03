Koronavirus: Britské supermarkety omezí svůj sortiment, aby zachovaly dodávku základních potravin

3. 3. 2020

Britské supermarkety si připravily nouzové plány pro situaci, kdy bude země postižena epidemií koronaviru. Zabránit nákupní panice chtějí tím, že se dohodnout s dodavateli potravin na omezení sortimentu a soustředí se na udržení dodávky základních potravin. Nedojde k zvýšení cen, "protože není možné, aby byly supermarkety přistiženy, že se snaží vydělávat v době krize."- V Británii se zvýšil počet nakažených osob na 39.- Letecké společnosti British Airways a Ryanair zrušily stovky letů do Itálie, Francie, Rakouska, Belige, Německa, Irska, Švýcarska a do New Yorku.- Skotská vláda uvedla, že v nejhorším případě by mohlo být hospitalizováno až čtvrt milionu Skotů.- Riziko nakažení koronavirem bylo zvýšeno v Evropě z mírného na "vysoké". V Itálii zemřelo na koronavirus 52 osob a koronavirus se rozšířil do více než 60 zemí světa.Podrobnosti v angličtině ZDE