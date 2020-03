Koronavirus: Aktuální informace: Počet nakažených osob koronavirem dosáhl 100 000

6. 3. 2020

- Počet nakažených osob koronavirem dosáhl 100 000.

- Írán hrozí, že použije síly k zabránění cestování mezi městy. Za posledních 24 hodin bylo v Íránu nakaženo koronavirem dalších 1234 osob, celkem je to 4747. Počet mrtvých 124.

- První úmrtí bylo zaznamenáno v Holandsku.- Poradce íránského ministra zahraničí zemřel na koronavirus. Hossein Sheikholeslam, "veterán a revoluční diplomat",jak ho charakterizovala íránská tisková kancelář IRNA, se účastnil v roce 1979 krize při zajetí amerických diplomatů. Zemřel ve čtvrtek. V íránu bylo podle oficiálních údajů, která jsou zřejmě podhodnocena, nakaženo koronavirem, 3513 lidí a 107 jich zemřelo. Írán apeluje na občany, aby nepoužívali papírové peníze.- Šéf potravinového úřadu OSN varuje, že potenciálně epidemie koronaviru může v Africe a na Blízkém východě vytvořil absolutní potravinovou katastrofu.- Epidemie se odklání od Číny. V pátek oznámila Čína jen 143 nových případů nakažení, jako ve čtvrtek. Před měsícem zaznamenávala Čína několik tisíc nových případů denně.- Druhá nejpostiženější země, Jižní Korea, také zaznamenává pokles počtu nových infekcí. V pátek zaznamenala 505 nových infekcí, v úterý to bylo ještě 851 nových infekcí.- Epidemie koronaviru vyvolala diplomatický konflikt mezi Japonskem a Jižní Koreou, poté, co Tokio oznámilo, že bude dávat do karantény všechny příchozí z Jižní Koreje, která má velký počet infekcí.- Vysoká čínská činitelka, která navštívila Wuchan, byla místními lidmi přivítána skandováním "podvod, podvod, všechno je podvod".- Světová zdravotnická organizace varuje státy, že "tohle není jen cvičení". Lékaři varují svět, že je na pandemii koronaviru zoufale nepřipravený.- Koronavirus zřejmě připraví tichomořské asijské ekonomiky až o 211 miliard dolarů, varuje firma S&P global ratings.- Donald Trump přiznal, že koronavirus "asi záporně ovlivní americkou ekonomiku", ale "nepotrvá to dlouho".- Americký viceprezident Mike Pence se vyjádřil, že USA nemá dostatečné množství přípravků na testování koronaviru.- Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že epidemie koronaviru ve Francii je "nevyhnutelná". Je tam 423 infekcí a 7 lidí zemřelo.- Palestinský prezident Mahmud Abbas vyhlásil na 30 dní krizový stav poté, co byly zaznamenány případy koronaviru v městě Betlém na Západním břehu Jordánu.- Psychologové varují, že epidemie koronaviru může společnost uvrhnout do stavu paniky, pokud její existence nebude prezentována rozumně.Podrobnosti v angličtině ZDE