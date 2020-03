Ultrapravicoví násilníci útočí na řeckých ostrovech na novináře a na lékaře

4. 3. 2020

Reporters Without Borders calls on #Greece authorities to protect journalists after vigilante attacks. https://t.co/2EJ2xeipum https://t.co/M8toXtWX8M — Fred Abrahams (@fredabrahams) March 4, 2020

A photo op with a simple message: the EU welcomes abuses. https://t.co/sxCZhdjozr pic.twitter.com/2PaNdVWrPc — Andrew Stroehlein (@astroehlein) March 4, 2020

The Universal Declaration of Human Rights & EU Charter of Fundamental Rights recognize the right to seek asylum.



Many asylum seekers in Turkey do not have effective protection and Turkey does not meet EU criteria for a safe 3rd country to which asylum seekers can be returned. — Andrew Stroehlein (@astroehlein) March 4, 2020

“If the EU’s highest officials are willing to turn a blind eye to such abuses and violations of international law, they will invite more of the same.” - @hrw’s @LotteLeicht1 https://t.co/Oz0YCw7fg6 pic.twitter.com/fBZJ9tVPsG — Andrew Stroehlein (@astroehlein) March 4, 2020

EU Member States should urgently relocate unaccompanied children from the Greek islands to safety in their territory.



“The EU Hotspots on the Aegean islands are entirely unsuitable and in some cases life-threatening places for unaccompanied children.” https://t.co/lb0cFyio6t pic.twitter.com/PEAwY9RABT — Andrew Stroehlein (@astroehlein) March 4, 2020

O útocích na novináře informují Reportéři bez hranic:Skupina lékařů dobrovolníků, kteří přiletěli na ostrov Lesbos, aby tam pomáhali v děsivém uprchlickém táboře Moria, byla donucena uprchnout, protože na ně zaútočil ultrapravicový dav s palicemi opatřenými hřebíky.Šlo o nejnovější násilná útok proti mezinárodním humanitárním pracovníkům."Báli jsme se o život," konstatovala dr. Victoria Bradley, irská lékařka. "Bylo to velmi děsivé. Uprchlíci byli velmi laskaví, přinesli nám falafel a přikrývky. Strávili jsme v táboře noc v přenosné budově. Byla tam neuvěřitelná zima. Jediné, na co jsem dokázala myslet, byli lidi ve stanech venku." ZDE Delegace Evropské komise, která navštívila řecko-tureckou hranici, se nevyjádřila ke skutečnosti, že suspendováním zpracovávání žádostí o azyl Řecko porušuje mezinárodní právo:Přitom Mezinárodní deklarace lidských práv a Charta základních práv Evropské unie uznávají právo žádat o azyl. Mnoho žadatelů o azyl v Turecku nemá efektivní ochranu a Turecko neplní kritéria EU, takže není bezpečnou třetí zemí, do níž by uprchlíci mohli být vráceni.Pokud budou nejvyšší činitelé EU ignorovat porušování zákona a násilné akce proti uprchlíkům, množství násilí proti nevinným lidem bude eskalovat:Členské země EU musejí naléhavě přemístit děti bez doprovodu rodičů z řeckých ostrovů do bezpečného prostředí ve svých zemích. Tzv. "hotspoty" EU na egejských ostrovech jsou naprosto nevhodné a v řadě případů přimo ohrožují život dětí bez doprovodu rodičů.