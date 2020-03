Po návštěvě na turecko-řecké hranici požaduje předseda Evropského parlamentu bezpodmínečně společnou evropskou migrační politiku

4. 3. 2020

We would not have understood what we have seen today on the Greek-Turkish border, if we went back to Brussels without pushing for real change. We need a common European migration policy. Without one, how can we guarantee freedom and defend human rights?https://t.co/Dyo1ZuRobz pic.twitter.com/3XkQ8L29o8 — David Sassoli (@EP_President) March 3, 2020

We need to make a commitment to the thousands of unaccompanied minors who arrive at Europe’s shores. We urgently need a strategy to protect them and their future. European governments have to show much greater generosity and solidarity with children in desperate need. pic.twitter.com/A9ryIq78xi — David Sassoli (@EP_President) March 3, 2020

What is our sin?

Why are we political tool? 💔🇪🇺🇬🇷 pic.twitter.com/EJtcXGPIx6 — Farid Ahmad Behzad (@FaridAhmadGhaz2) March 3, 2020

David Sassoli, předseda Evropského parlamentu: Máme potřebu a vidíme to každým dnem: Posílit společnou evropskou imigrační politiku. A já jsem velmi šokován skutečností, že si to některé vlády dál stále neuvědomují. Kdyby před půl druhým rokem lidé bývali naslouchali Evropskému parlamentu a modifikovali Dublinskou smlouvu, nebyli bychom dnes v takovéto situaci. Pro Evropský parlament, ti, kteří přicházejí do Řecka, přicházejí do Evropy. Kdo přijde do Itálie, do Španělska, na Maltu, přichází do Evropy. A Evropa musí mít společnou imigrační politiku. Evropa musí sdílet břemeno imigrace. Evropa musí pokročit k férovému rozdělování uprchlíků, které zaručí svobodu a lidská práva. Jestliže nebudeme mít společnou imigrační politiku, jak to můžeme zaručit? A jak můžeme stát v popředí při obhajobě lidských práv?V Řecku je mnoho dětí, tisíce dětí. Dětí bez doprovodu rodičů. A já myslím, že příslib, který chci udělat, spolu s ostatními institucemi, je mít pro ně strategii. Pro děti bez doprovodu rodičů. Musíme ochránit jejich budoucnost. A já věřím, že rozhodnost evropských vlád, že tohle udělají. musí být daleko silnější než dosud. I ohledně velkomyslnosti. Protože často politická strategie některých evropských vlád nebyla založena na velkomyslnosti, ale na jejich vlastním zájmu. Jsem přesvědčen, že evropský kontinent si zaslouží daleko víc.* * *Co jsme spáchali? Proč jsme politický nástroj?