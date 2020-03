V Evropě už na koronavirus zemřelo více než 1000 lidí

- Náměstkyně britského ministra zdravotnictví je nakažena koronavirem. Nadine Dorris, konzervativní náměstkyně britského ministra zdravotnictví, která se v Dolní sněmovně setkala se stovkami lidí a která se účastnila recepce v úřadu britského premiéra v 10 Downing Street byla diagnostikována jako osoba nakažená koronavirem. Onemocněla v pátek minulý týden a její diagnóza byla potvrzena v pondělí večer. Není známo, kdo ji nakazil, ale celý minulý týden Dorrisová pracovala na ministerstvu zdravotnictví a sociální péče. Činitelé kontaktují všechny osoby, s nimiž byla ve styku. Ve svém volebním okrsku hovořila s asi padesáti členy veřejnosti. Ti, kdo budou mít příznaky onemocnění, se podrobí testu.

Ministryně píše: Díky za tolik přání. Bylo to hodně hnusné, ale doufám, že už to teď mám víceméně za sebou. Spíš se bojím o svou 84letou maminku, která u mě bydlí a dnes začala kašlat. Bude testována zítra. Udržujte se v bezpečí a myjte si všichni ty ruce.



Thanks for so many good wishes. It’s been pretty rubbish but I hope I’m over the worst of it now. More worried about my 84yo mum who is staying with me and began with the cough today. She is being tested tomorrow. Keep safe and keep washing those hands, everyone.