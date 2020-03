Křeček: "Jedno odmítnutí cigána rasismus nedělá"

9. 3. 2020

Děkujeme Matějovi Hollanovi za monitoring nově zvoleného ombudsmana Křečka. Křeček se směrem k Romům profiluje zcela jasně a bez skurpulí.



Lajkoval výrok, který vidíte na fotce: "Jedno odmítnutí cigana rasismus nedělá". Kopie postu je ze soboty 7. března 2020.









"Pane Křečku, diskriminaci vůbec nerozumíte a musíte se více dovzdělat. Už pro vás chystáme klec, kterou v rámci oslav Mezinárodního dne Romů naplníme vzkazy od občanů České republiky a dovezeme vám ji. Budete si tak moci přečíst, co od vás jako od veřejného ochránce očekáváme. Budete možná překvapený, ale podporu takovýchto výroků určitě ne."

Milí přátelé a fanoušci organizace ARA ART, pokud vás chování Veřejného ochránce práv směrem k Romům také štve, můžete udělat několik věcí:



1. Přispět na klec pro Křečka a to nejen na její stavbu, ale i na konání nejlepších oslav našeho dne v Praze.





Darovat můžete na tomto odkaze: https://www.darujme.cz/projekt/1202664

A jak se váš vzkaz ke Křečkovi dostane? Na galakoncertě 8. dubna, ho společně s ostatními vhodíte do klece. Klec pak osobně zástupci ARA ART dovezou Křečkovi do Brna.

2. Přijít na oslavy Mezinárodního dne Romů od 2.-8.dubna. Aktuální informace k programu najdete průběžně také na této FB události pod naším profilem:

http://bit.ly/VsichniJsmeRomove_FB_Udalost

A věřte, že se máte tento rok opravdu na co těšit. Například na premiéru divadelního představení, které jsme připravili společně s divadlem Husa na provázku a nese název "Gádžové jdou do nebe". A mnoho dalších akcí, tak jako je to každý rok.

3. Přivést své kamarády z řad Romů a majoritní společnosti, kteří na oslavách ještě nikdy nebyli.

Děkujeme, že vám to není jedno.

Těšíme se na Vás a děkujeme za Vaše dary.

David Tišer a celý tým společnosti ARA ART, z.s.

ARA ART, z.s.

Sevastopolská 378/16, Praha 10, 101 00

E: tiser.david@araart.cz

Fb: ARA ART, z.s.

W: www.araart.cz



ARA ART je organizace, která se jako jedna z mála romských organizací věnuje ARTIVISMU. Artivismus spojuje umění s aktivismem, a o to nám v našich aktivitách jde. Přiblížit lidem témata, která rezonují v naší společnosti nebo v romské komunitě, prostřednictvím umění.