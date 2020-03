Koronavirus dokáže na některých materiálech přežít až tři dny, dokazují testy

11. 3. 2020

Virus COVID 19 dokáže přežít ve vzduchu po několik hodin a na některých materiálech až dva až tři dny. Vyplývá to z textů americké vlády a dalších vědců, píše týdeník Time.Z výsledků testů, zveřejněných ve středu, vyplývá, že se virus dokáže šířit vzduchem, a také se nakazíte dotekem předmětů, na které sahaly nakažené osoby.Vědci použili rozprašovač, jímž do vzduchu rozšířili virus COVID 19. Zjistili, že virus přeživá a dokáže nakazit osobu, která do toho prostředí vstoupí, ještě tři hodiny poté.Na mědi virus přežije až po čtyři hodiny, na tvrdé lepence po dobu až 24 hodin a na umělé hmotě a na nerezové oceli dva až tři dny.Obdobné výsledky existují z testů viru SARS z epidemie v roce 2003."Musíme si mýt ruce a být si vědomi, že nakažení lidé kontaminují místa kolem sebe. A nesahat si na obličej."Test provedly National Institutes of Health na Princeton University a University of California v Los Angeles, s financováním z americké vlády a National Science Foundation.Zdroj v angličtině ZDE