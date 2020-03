14. 3. 2020

Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus





- Osoby nakažené koronavirem jsou zřejmě nejinfekčnější v období, kdy ještě nemají žádné příznaky. ZDE



- Trump vyhlásil celoamerickou krizi. Uvedl, že zpřístupní 50 miliard dolarů a nařídil všem 50 americkým státům, aby otevřely centra pro boj proti koronaviru a aktivovaly nouzové plány.

- Itálie zaznamenala 2547 případů nakažení a za posledních 24 hodin 250 nových úmrtí. Je to nejvyšší počet úmrtí na světě za den, za poslední čtyři dny (včetně doby, kdy byla epidemie v Číně na vrcholu).



- Francouzský ministr zdravotnictví oznámil nárůst 800 případů koronaviru za posledních 24 hodin: "Máme nyní 3661 případů a 79 úmrtí. 154 lidí je v intenzivní péči. Jsme teprve na začátku epidemie, která se šíří podle očekávání."- Bývalý generální tajemník NATO Javier Solana (77) je v nemocnici poté, co byl nakažen koronavirem.- Holandská letecká společnost KLM byla nucena propustit 2000 zaměstnanců. Krachují také aerolinie British Airways a Lufthansa žádá německou vládu o nouzovou dotaci.- Norsko také nyní zakázalo vstup do země cizincům. Norové, kteří přiletí na letiště v Oslu, budou okamžitě posláni do karantény.- Irsko upozorňuje své občany, aby se rozhodovali velmi opatrně, zda mají cestovat do jiných zemí EU.- Donald Trump se ve svém sídle Mar-a-Lago o minulém víkendu setkal už s druhou osobou nakaženou koronavirem. První osobou nakaženou koronavirem, s kterou se Trump setkal, byl jeden brazilský politik.- Americký parlament a ministr financí Steven Mnuchin schválili balík mnoha miliard dolarů, který má omezit ekonomický dopad pandemie. Zákon poskytne možnost testování nákazy koronavirem zdarma a čtrnáct dní placené dovolené pro nakažené osoby. Program také rozšíří záchrannou síť pro lidi postižené propadem ekonomiky. Balík musí schválit Republikány ovládaný Senát.- Zaměstnanci Mezinárodního měnového fondu mají v jeho ústředí ve Washingtonu doporučeno, aby pracovali z domova.- Britská vláda se konečně rozhodla zakázat masová shromáždění - ale až od příštího víkendu. Mnoho firem už takové akce zrušilo.- Přísné akce proti koronaviru zavedly Kypr, Bosna a Uzbekistán.- Kanada uzavírá parlament. Manželka premiéra Justina Trudeaua je nakažena, premiér sám nemá žádné příznaky nemoci.- Maďarsko uzavírá školy.Podrobnosti v angličtině ZDE