Írán kope hromadné hroby pro oběti koronaviru

13. 3. 2020

Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus

- Ze znepokojujících satelitních záběrů vyplynulo, že Írán kope v městě Qom hromadné hroby. Vyplývá z toho, že je epidemie koronaviru v Íránu daleko horší, než režim přiznává.- Belgická premiérka Sophie Wilmès oznámila, že od pátku od půlnoci se uzavírají školy v Belgii až do 3. dubna, kdy začínají velikonoční prázdniny. Uzavřeny byly také restaurace a bary a otevřeny zůstávají jen supermarkety a lékárny. Občanům se doporučuje, aby pracovali doma, ale veřejná doprava bude fungovat.- Katalánská vláda nařídila asi 70 000 lidem ve čtyřech městech v regionu Barcelona, aby od čtvrtka od 21 hodin na čtrnáct dní nevycházeli z domu, poté, co došlo k vysokému nárůstu infekce koronaviru v této oblasti. Dva činitelé ultrapravicové španělské strany Vox byli nakaženi koronavirem.- Bývalý britský ministr zdravotnictví a nynější předseda výboru Dolní sněmovny pro zdravotnické otázky Jeremy Hunt vyjádřil v rozhovoru pro Channel 4 News znepokojení, že londýnská vláda nepodniká proti koronaviru žádné kroky. Školy se v Británii neuzavírají, cestování se neomezuje, akce s velkým počtem účastníků se neruší. Boris Johnson jen řekl občanům ve čtvrtek v podvečer, že se musejí připravit na to, že mnoho jejich blízkých zemře. A lidé, kteří začnou mít tvrdý kašel anebo horečku nebo obojí mají zůstat týden doma. Hunt varoval, že Británie je podle něho "asi čtyři týdny před tím, kde je na trajektorii nákazy dnes Itálie" a že je "podivné" že londýnská vláda více neprosazuje sociální distancování občanů.- V německé vládě proběhla vzrušená diskuse ohledně toho, co dělat. Závěr byl, že země je v krizi a že se bude snažit rychle zvýšit počet lůžek intenzivní péče. Nic jiného se však nedohodlo.-V Británii varovali zdravotníci nad vážnou krizí, která vznikne, když bude zdravotnictví zahlceno vážně nemocnými pacienty, kteří budou potřeboval ventilátory na intenzivní péči, ale nebudou pro ně lůžka. Podobně jako v Itálii tito lidé, stejně jako mnoho zdravotníků, zemře.- V Itálii zemřelo na koronavirus už více než 1000 lidí, 15 113 bylo nakaženo. Je to nárůst o 21,7 procent za jediný den.- Čína informovala, že má jen 15 nových infekcí, 8 z nichž je v provincii Hubei.- Irský premiér Leo Varadakar oznámil uzavření všech škol, školek a univerzit v Irsku.- Česká republika zakázala přístup do země občanům z Číny, Jižní Koreje, Íránu, Itálie, Francie, Španělska, Německa, Švýcarska, Norska, Dánska, Holandska, Švédska, Velké Británie, Belgie a Rakouska. Netýká se to lidí s trvalým pobytem na území ČR či lidí s dočasným pobytem nad 90 dní, ti se vrátit mohou. Není jasné, co se bude dít například s českými studenty v Británii. ČR zakázala všechny veřejné i soukromé akce s účastní přesahující 30 lidí. Byly zrušeny vlaky a autobusy do zahraničí. - Britští činitelé neustále opakují, že takové akce jsou přehnané a lidé nebudou mít trpělivost je dodržovat.Podrobnosti v angličtině ZDE