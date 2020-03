Může dánský družstevní model vyřešit irský problém s byty?

13. 3. 2020

Nedávno publikovaná data organizace Eurofound ukazují, že Irsko má v EU jednu z nejvyšších měr lidí ve věku 25-29 let dosud žijících v domě u rodičů. Naproti tomu Dánsko jednu z nejnižších, což šokujícím způsobem ilustruje ostře odlišnou životní úroveň v obou jinak dosti podobných zemích, napsala Clare MacCarthyová.

Irsko a Dánsko se pokud jde o počet obyvatel, rozlohu, úroveň vzdělání velmi podobají - a obě země se chlubí otevřenými ekonomikami. Ale proč 47,5 % mladých Irů žije doma s rodiči, zatímco totéž dělá jen 4,3 % dánských protějšků? Je to tím, že Irové milují své matky více než Dánové? Nebo možná proto, že dospívají později a dosud se nenaučili vařit? Ne. To vše jsou pochybná vysvětlení, protože hlavní příčinou je irská krize bydlení, která se z velké části týká fyzické a finanční dostupnosti bytů.

Navíc Dánům pomáhá solidní legislativní rámec, který reguluje ceny nájemného a povolená zvýšení, zatímco se také těší úrovni zabezpečení, o níž Irsko ani neslyšelo. Kupcům pomáhá nízké úročení, kompetitivní a transparentní trh hypoték a banky, které jsou ochotny financovat mladé lidi, které považují za perspektivní.

Dánsko ovšem není bez problémů - a nově příchozí, ať už studenti z provincií nebo mezinárodní manažeři, mohou považovat Kodaň a další univerzitní města za problematická. Ale vcelku znalost místních poměrů, dobrá příprava a určitá flexibilita mohou poskytnout Dánům nad dvacet životní styl, o němž si většina mladých Irů, až na velmi šťastnou menšinu, může nechat zdát.

Úročení hypotéky mladého páru je jen 1 %, méně než polovina toho, co je běžné v Irsku. Někteří zákazníci dosáhnou i na méně, 0,5 % a níž. Přinejmenším teoreticky by irské úročení nemělo přesahovat úročení zemí mimo eurozónu. Ale to neplatí.

Takže jak je tohle všechno možné? Dva zvlášť nápadné strukturální rysy dánského trhu s bydlením a vzděláním dělají hodně pro zabezpečení pohodlného přechodu z života u rodičů do vlastního.

Prvním je, že dánští doktorandi jsou placeni. Ale velikost státního grantu se liší podle toho, zda student žije u rodičů, nebo na koleji či v jiném typu nájemního bydlení - a řeč je až o osminásobném rozdílu. Takže systém podporuje nezávislost od nejmladšího věku.

Studentům je také dovoleno pracovat na částečný úvazek (s jistým omezením), takže mohou dosáhnout vcelku pohodlné existence. Systém zahrnuje speciální tržní pravidla pro studentskou práci a směřuje studenty k získání zkušeností v oblasti spojené s jejich studiem.

Někteří studenti samozřejmě pořád pracují v baru a na jiných příležitostných místech, ale většina mediků si může zajistit místa ve veřejném zdravotnickém systému. Studenti práv pracují v advokátních firmách, státních finančních službách, studenti marketingu míří k reklamním agenturám, a tak dále.

