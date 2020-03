Koronavirus: Bude zdravotnictví nuceno odmítat léčit lidi starší 65 let?

15. 3. 2020

Britská vláda připravuje karanténu "válečného stylu" pro staré lidi, na dobu čtyř měsíců



Lidem nad 70 let nařídí britská vláda, aby zůstávali v přísné izolaci doma nebo v domově pro přestárlé po dobu čtyř měsíců. Má jít o mobilizační úsilí "válečného stylu". Vláda ho začne vynucovat do dvaceti dnů.



Je to součástí série opatření, které připravují britský premiér Boris Johnson, ministr zdravotnictví, hlavní zdravotník britského státu a hlavní vědecký poradce britské vlády. Cílem je zabránit kolapsu státního zdravotnictví a zachránit životy, jakmile se Británie propadne do epidemie koronaviru.



Další plánovaná opatření jsou:





- nucená rekvizice hotelů a dalších budov jako dočasných nemocnic

- rekvizice soukromých nemocnic jako nouzových nemocnic

- dočasné uzavření hostinců, barů a restaurací - k tomu má dojít příští týden po připravovaném zákazu hromadných shromáždění

- uzavření škol na několik týdnů, s tím, ale, že základní zaměstnanci se budou dále starat o děti klíčových pracovníků zdravotnictví a policie



Podle vysokého vládního zdroj je představa veřejnosti, že vláda nechce učinit složitá a nákladná rozhodnutí v boji proti koronaviru, nesprávná. Jde o to, že hlavní vládní zdravotník Chris Whitty a hlavní vědecký poradce Sir Patrick Vallance čekají na nejoptimálnější dobu, kdy si vynutit omezení života lidí, která budou velmi bolestivá.



Vláda se obává, že někteří starší lidé prostě zemřou doma a budou tam zapomenuti, bude-li na ně uvalena karanténa, takže chce s karanténou začít co nejpozději - někdy v období za pět až dvacet dnů.



Premiér Boris Johnson a ministr zdravotnictví Matt Hancock počítají s tím, že sousedé a přátelé budou lidem pomáhat, aby nikdo nebyl zanedbán. Očekáváme rozsáhlé komunitní úsilí, řekl vládní zdroj.



Premiérův poradce Dominic Cummings také začal jednat s podniky Uber a Deliveroo, aby zahájili dodávku jídla pro staré a zranitelné občany, až na ně bude uvalena izolace.



Britská vláda předpokládá, že do roka nebude k dispozici vakcína a všechno se musí udělat pro to, aby nezkolabovalo zdravotnictví.



Ministři se děsí možnosti, že epidemie bude tak rozsáhlá, že budou muset činit děsivá rozhodnutí, jako že státní zdravotnictví bude muset odmítat léčit lidi starší 65 let.



"Všechno, co děláme, směřuje k tomu, abychom zajistili, že státní zdravotnictví není přehlceno. Musí být schopno zachraňovat životy a zabránit tomu, aby bylo nutno dělat děsivá rozhodnutí," řekl vládní zdroj.



Plánuje se také, že lékaři budou v kontaktu s pacienty v karanténě doma přes internet prostřednictvím video linků.



Dva další rysy této válečné mobilizace:



1. Budou se používat armádní nemocnice.

2. Izolace měst nebo částí měst není vyloučena.



Podrobnosti v angličtině







- nucená rekvizice hotelů a dalších budov jako dočasných nemocnic- rekvizice soukromých nemocnic jako nouzových nemocnic- dočasné uzavření hostinců, barů a restaurací - k tomu má dojít příští týden po připravovaném zákazu hromadných shromáždění- uzavření škol na několik týdnů, s tím, ale, že základní zaměstnanci se budou dále starat o děti klíčových pracovníků zdravotnictví a policiePodle vysokého vládního zdroj je představa veřejnosti, že vláda nechce učinit složitá a nákladná rozhodnutí v boji proti koronaviru, nesprávná. Jde o to, že hlavní vládní zdravotník Chris Whitty a hlavní vědecký poradce Sir Patrick Vallance čekají na nejoptimálnější dobu, kdy si vynutit omezení života lidí, která budou velmi bolestivá.Vláda se obává, že někteří starší lidé prostě zemřou doma a budou tam zapomenuti, bude-li na ně uvalena karanténa, takže chce s karanténou začít co nejpozději - někdy v období za pět až dvacet dnů.Premiér Boris Johnson a ministr zdravotnictví Matt Hancock počítají s tím, že sousedé a přátelé budou lidem pomáhat, aby nikdo nebyl zanedbán. Očekáváme rozsáhlé komunitní úsilí, řekl vládní zdroj.Premiérův poradce Dominic Cummings také začal jednat s podniky Uber a Deliveroo, aby zahájili dodávku jídla pro staré a zranitelné občany, až na ně bude uvalena izolace.Britská vláda předpokládá, že do roka nebude k dispozici vakcína a všechno se musí udělat pro to, aby nezkolabovalo zdravotnictví.Ministři se děsí možnosti, že epidemie bude tak rozsáhlá, že budou muset činit děsivá rozhodnutí, jako že státní zdravotnictví bude muset odmítat léčit lidi starší 65 let."Všechno, co děláme, směřuje k tomu, abychom zajistili, že státní zdravotnictví není přehlceno. Musí být schopno zachraňovat životy a zabránit tomu, aby bylo nutno dělat děsivá rozhodnutí," řekl vládní zdroj.Plánuje se také, že lékaři budou v kontaktu s pacienty v karanténě doma přes internet prostřednictvím video linků.Dva další rysy této válečné mobilizace:1. Budou se používat armádní nemocnice.2. Izolace měst nebo částí měst není vyloučena.Podrobnosti v angličtině ZDE

0