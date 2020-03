Světová zdravotnická organizace vyhlásila pandemii koronaviru. Počet mrtvých v Itálii vzrostl o 196 na 827

11. 3. 2020

- Světová zdravotnická organizace vyhlásila pandemii koronaviru.



- Počet mrtvých v Itálii vzrostl o 196 na 82.



- Počet potvrzených případů v ČR vzrostl na 75.



Průběžná čísla. Laboratoř FN Brno potvrdila 2 pozitivní pacienty. Muže a ženu, byli na společné lyžařské dovolené v Dolomitech. Mám zprávu také od ZÚ v Ostravě. Hlásí pozitivního muže, který byl lyžovat v Trentinu. K tomuto okamžiku je v ČR 67 potvrzených případů. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 11, 2020

Číslo 64. To je k dnešnímu ránu počet nakažených koronavirem v ČR. Posledním potvrzeným je žena z Plzeňského kraje. Vrátila se z italského Livigna. Celkem bylo vyšetřeno 1358 osob. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 11, 2020

Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus/





- Polsko od pondělka uzavře všechny školy.

- Britští občané kritizují praxi britského zdravotnictví, které netestuje pacienty, kteří mají sice příznaky koronaviru, ale nebyli v zahraničí a není důkaz, že se setkali s potvrzeným případem nákazy.









- V Belgii zemřela první oběť na koronavirus. Byl to devadesátiletý muž z Bruselu.- Francouzská vláda se připravuje na Etapu 3 boje proti koronaviru, ale tuto neděli se ve Francii koná první kolo komunálních voleb. Prý to "nebude nebezpečnější než cesta do supermarketu". Ve Francii je nyní 1784 potvrzených případů, 84 je v intenzivní péči a 33 lidí zemřelo. 23 z nich byli starší 75 let.- Členové britské vlády budou zřejmě testování pro koronavirus poté, co bylo zjištěno, že je nakažená náměstkyně ministra zdravotnictví Nadine Dorris. Ta se účastnila recepce s Borisem Johnsonem k MDŽ v 10 Downing Street, jednala v parlamentě s desítkami lidí a ve svém volebním okrsku s desítkami voličů.- V amerických státech Michigan a Massachusetts byl vyhlášen nouzový stav poté, co počet nakažených v USA překročil 1000.- Anglická ústřední banka snížila svou úrokovou míru o 0.5 procent ve snaze stimulovat ekonomiku v reakci na epidemii koronaviru.- V Číně už bylo jen 24 nových případů koronaviru a 22 úmrtí. Karanténa v provincii Hubei byla částečně zrušena a ve Wuchanu začne znovu pracovat klíčový průmysl.- Jižní Korea informovala o 242 nových případech nakažení.- Itálie zaznamenala nejvyšší počet mrtvých za jediný den, 168 osob.Podrobnosti v angličtině ZDE