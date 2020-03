Praha 7 o koronaviru pro občany. Vhodné i pro lidi odjinud

- BUĎTE VNÍMAVÍ a OHLEDUPLNÍ: Je důležité, aby se každý z nás choval co nejzodpovědněji a co nejohleduplněji. Především musíme chránit naše seniory, a to jak před virem, tak před strachem. Bude to běh na dlouhou trať, možná na několik týdnů, možná na tři či čtyři měsíce. Vydržme to.

- OBRAŤTE SE PRO POMOC: Hlavní město Praha ve spolupráci s dalšími organizacemi zřídilo linku pomoci pro osamělé seniory: 800 160 166 (nonstop). Na tuto linku lze volat kvůli zajištění nákupů, venčení psů, vyzvednutí léků apod. Infolinku má také Praha 7: 734 521 840 (všední dny, 8 – 16 hod.). Infolinka slouží k poskytování obecných organizačních a provozních informací k přijatým opatřením dotýkajícím se naší městské části a k žádostem o pomoc v naléhavých situacích

- BUĎTE V TELEFONICKÉM NEBO ELEKTRONICKÉM KONTAKTU: Starší lidé patří mezi nejvíce ohrožené skupiny vzhledem k důsledkům možné nákazy. Doporučujeme, aby senioři zůstali doma a vycházeli zcela výjimečně. Senioři by měli kontaktovat své známé ohledně pomoci s nákupem. Kdo se ze seniorů z Prahy 7 dostane do svízelné situace, ať kontaktuje linku pomoci pro osamělé seniory: 800 160 166 (nonstop), případně INFOLINKU PRAHY 7: 734 521 840 (všední dny, 8 – 16 hod.).

- OMEZTE ZBYTEČNÉ NÁVŠTĚVY: Nevystavujte starší a nemocné lidi zbytečnému riziku. Aktuálně jsou zakázány návštěvy v domech s pečovatelskou službou, v domovech seniorů a ve zdravotnických zařízeních kromě zajištění zcela nezbytné péče ze strany pečujících osob, zdravotních sester apod.

- STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM: Každý z nás se může stát dobrovolníkem, někomu nakoupit nebo objednat nákup na e-shopu, pomoct seniorům s eReceptem, roznést letáky, předávat informace nebo koordinovat ostatní dobrovolníky. Dobrovolnickou pomoc Praha 7 koordinuje s hlavním městem a Českým červeným křížem. Zaregistrujte se prosím zde:

.

- UVEĎTE KONTAKT NA SVŮJ DŮM: Kontakty na společenství vlastníků jednotek ve vašem domě umožní, aby se pomoc dobrovolníků dostala k lidem, kteří ji potřebují a o kterých třeba ještě nevíme. Kontakty na SVJ zaregistrujte prosím zde:

.

- POMÁHEJTE S NÁKUPY: Každý z nás může pomoci svému sousedovi s nákupem či dalšími potřebami, aby senior nemusel být vystaven setkání s desítkami dalších lidí v obchodech a na dalších veřejných místech.

- NECHTE SI POSLAT RECEPT: eRecepty mohou lékaři posílat e-mailem nebo na telefon, není třeba zbytečně chodit do ordinací. Pokud máte s eReceptem potíže, kontaktujte linku pomoci pro osamělé seniory: 800 160 166 (nonstop), případně INFOLINKU PRAHY 7: 734 521 840 (všední dny, 8 – 16 hod.).

- NECHTE SI POSLAT JÍDLO: Firmy jako Rohlik.cz a Kosik.cz nabízejí roznáškové služby zdarma pro seniory a držitele ZTP. Pokud potřebujete pomoci s objednáním této služby, kontaktujte linku pomoci pro osamělé seniory: 800 160 166 (nonstop), případně INFOLINKU PRAHY 7: 734 521 840 (všední dny, 8 – 16 hod.).

- NEZŮSTÁVEJTE V RESTAURACI: Pokud chcete jídlo z restaurace, doporučujeme, abyste si jej objednali a jen vyzvedli a snědli doma či na pracovišti.

- VYCHÁZEJTE VE VHODNÝ ČAS: Pokud jste senior, a i přes doporučení si chcete jít sám nakoupit, zvolte dobu mezi 9. a 11. hodinou dopoledne, kdy jsou obchody nejprázdnější.

- ŠKOLKY JEN V NUTNÝCH PŘÍPADECH: Do mateřských škol posílejte své děti, jen pokud to skutečně nutně potřebujete, nenechávejte však děti hlídat seniorům.

- CO KDYŽ CHYBÍ ROUŠKY?: Pokud máte příznaky onemocnění, nemůžete sehnat rouškou a nechcete nakazit okolí, zkuste si vyrobit provizorní roušku z jakékoli bavlněné či lněné tkaniny. Je to lepší, než nic.

Tento text prosím sdílejte svým sousedům na sociálních sítích, pošlete jej sousedům e-mailem, vytiskněte jej a dejte na domovní nástěnku, předejte jej vytištěný do schránek těm seniorům ve vašem domě, kteří nemají e-mail, a předejte jej také předsedovi vašeho společenství vlastníků jednotek.

Koronavirus společně zvládneme!

Srdečně a vděčně za celý tým Prahy 7 Jan Čižinský starosta