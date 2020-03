Média posilují postoje mocenských elit

12. 3. 2020 / Petr Nutil

Bez ohledu na to, co o sobě média tvrdí, neměli bychom zapomínat na prosté skutečnosti: je důležité, komu média patří, kdo a za co je platí, co sleduje, co chce se společností provést, kde chce lidi mít.

Obsah sdělení dominantních a soukromých médií se přitom příliš neliší: v principu posilují postoje mocenských elit.