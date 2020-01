Korporátní média mají po Trumpovi nový terč: Bernieho Sanderse

30. 1. 2020

Nedávno ekonom Paul Krugman obvinil Sanderse z toho, že kritizuje Bidenova politická rozhodnutí týkající se systému sociálního zabezpečení navzdory tomu, že se Joe Biden dlouhá léta snažil sociální programy osekat a oslabit. Další komentátoři si všímají podobné rétoriky Donalda Trumpa a Bernieho Sanderse, kupříkladu když oba politikové verbálně útočí na liberální média.

Buell dále cituje Hollarovou, která uvádí, že existuje celá řada důkazů o předpojatosti liberálních sdělovacích prostředků proti senátorovi Sandersovi. Jenže Sanders si nevymýšlí žádné konspirační teorie ani pomluvy na adresu novinářů; senátor ve shodě s dalšími kritizuje vliv korporátního vlastnictví na média a financování sdělovacích prostředků velkými korporacemi.

Tyto a další zjednodušující útoky proti Berniemu Sandersovi sice ještě nedosáhly úrovně divokých obvinění a pomluv na adresu Jeremyho Corbyna, ale démonizující údery se pravděpodobně budou prohlubovat, zejména proto, že elity nehledě na stranickou příslušnost nenávidějí a bojí se Sanderse do takové míry, že by před ním raději upřednostnily Donalda Trumpa.

I když se se útoky tisku, televize a rádia proti Sandersovi zvýšily, senátorova obliba podle posledních průzkumů stoupá. Podle průzkumu veřejného mínění z konce ledna by v demokratických primárkách v New Hampshire Bernie Sanders získal (statistická odchylka plus minus 4,5 procenta) 22 procent hlasů, Pete Buttigieg 17 procent, Joe Biden by získal pouhých 15 procent hlasů a konečně Elizabeth Warrenová 13 procent hlasů. Další průzkum veřejného mínění (New York Times/Siena College) favorizuje Sanderse v Iowě – o sedm procentních bodů před Petem Buttigiegem.

Sandersova výhoda podle politologa Leeho Miringofa spočívá v silné podpoře mezi progresivními demokraty a mladými voliči, kteří jsou pro svého kandidáta mnohem víc zapálení než přívrženci ostatních uchazečů o demokratickou kandidaturu na prezidenta Spojených států.

