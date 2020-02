Brexit vysvětlen. Trpěli jsme čtyřicet let...

1. 2. 2020

Reportérka: Vy jste chtěl, aby Británie odešla z EU. Proč?



Muž: No, myslím, že země potřebuje změnu. Velkou změnu. Potřebujeme zpět svou infrastrukturu. Protože jsme ... čtyřicet let ... trpěli ... v zemi ...



Reportérka: Ale přece londýnská vláda mohla kdykoliv během těch čtyřiceti let investovat do infrastruktury? Brusel jí v tom nebránil?



Muž: Promiňte?



Reportérka: Brusel nebránil londýnské vládě investovat do infrastruktury?



Muž: To já vlastně nevím. Tu věc. ... .