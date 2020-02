V pondělí Putin v Sýrii vyvraždil tuto rodinu. Opozdili se při odjezdu

4. 2. 2020

Displaced and on the run for their lives, this Syrian family could not escape death. They became targets of the Russian death machine. #Syria #Aleppo #WhiteHelmets pic.twitter.com/l21DfuTcL7 — The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 3, 2020

For Sama has won Best Documentary at the #EEBAFTAs!



Directed by Waad al-Kateab and Edward Watts. Produced by Channel 4 News/ITN Productions for Channel 4 and Frontline PBS.



Watch here (UK): https://t.co/4SNimCGXHW — Channel 4 News (@Channel4News) February 2, 2020

Takhle skončila cesta rodiny, vyhnané z domova. Putin ukončil jejich životy. Ali, Fatima, Mouhsen, Riyad a Mhanna. Bylo usmrceno pět dětí. Zabiti byli také dva jejich starší sourozenci i jejich rodiče. Poté, co se stalo jejich vozidlo, v němž rodina utíkala, terčem útoků, Zatímco prchali před smrtí.Zaměřovat se na prchající civilisty je válečný zločin. Rusko a Asadův režim ho páchají každý den. Poté, co donutily statisíce lidí opustit své domovy a zničily jejich vesnice a města.Budou váleční zločinci kdy pohnáni k odpovědnosti?Podrobnější reportáž na základě těchto záběrů vysílaly v pondělí večer britské Channel 4 News. ZDE Upozornily, že Rusko a Asad systematicky letecky bombardují nemocnice a prchající civilisty. Channel 4 News tím zahajují nový seriál Inside Idlib (Uvnitř Idlibu) obsahující svědectví o hrůze každodenního tamějšího života.Dokumentární film For Sama, syrské filmařky Waad al-Kateab, vyrobený v produkci Channel 4 News a dokumentující děsivý život během obléhání Aleppa, získal o víkendu na britských filmových "Oskarech", udělování cen BAFTA, Britské akademie filmového a televizního umění, cenu za nejlepší dokumentární film roku:





Film For Sama byl také nominován na amerického Oskara









FOR SAMA NOMINATED FOR OSCAR



For Sama has been nominated for Best Feature Documentary at the Academy Awards.



Directed by Waad al-Kateab and Edward Watts. Produced by Channel 4 News/ITN Productions for Channel 4 and Frontline PBS. pic.twitter.com/OJTmHySHJK — Channel 4 News (@Channel4News) January 13, 2020