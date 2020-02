Johnson se přípravuje obviňovat EU za blížící se ekonomický krach Británie

Jak Johnson manipuluje:

Emma Kennedy: Musím říct, předstírat, že slovo brexit už neexistuje a předstírat, že Světová obchodní organizace se vyslovuje "Austrálie", to je opravdu NĚJAKÁ strategie... (Boris Johnson charakterizuje vypadnutí z EU bez dohody a obchodování "na základě podmínek Světové obchodní organizace" jako "dohodu, kterou má s EU Austrálie". Lež. Austrálie s EU žádnou dohodu nemá.)



I have to say: pretending the word Brexit no longer exists and pretending WTO is pronounced “Australia” is really QUITE the strategy. @BorisJohnson thinks we’re idiots.

“It was pure genius. Boris could eliminate cancer from the world merely by renaming it. Why had no one thought of that before?” https://t.co/rIVkz8yiqg