Bloomberg srovnává státnické americké prezidenty s Trumpovými sprosťárnami

11. 2. 2020





"Naše země má bohatou historii prezidentů, kteří respektovali moc, dekorum a vliv svého úřadu.





Bohužel ta bohatá historie skončila dnem, kdy se stal prezidentem Trump."



Our country has a rich history of presidents who respected the power, decorum, and influence of their office.



Unfortunately, that rich history ended the day Trump became president.

Toto je předvolební reklama Michaela Bloomberga, kandidáta amerických prezidentských voleb. Zhlédlo ji více než 3 miliony lidí.





J.F. Kennedy: Neptejte se, co pro vás může udělat vaše země...Donald Trump: Byly to všechno kraviny.J.F. Kennedy: ...ptejte se, co vy můžete udělat pro svou zemi!Donald Trump: Dejte mu do držky, jó?Lyndon Johnson: Jejich věc musí být i naší věcí.Donald Trump: Mohl bych se postavit doprostředka Páté avenue a zastřelit někoho a o žádné voliče bych nepřišel.Lyndon Johnson: A zvítězíme.Donald Trump: Jakmile jsme vodešli, začali se mlátit na sračky.Ronald Reagan: Pane Gorbačove, strhněte tuto zeď.Donald Trump: Postave tu zeď! Postavte tu zeď!George W. Bush: Američané jsou velkomyslní a silní a slušní, ne proto, že věříme sami v sebe...Donald Trump: Rád bych mu dal pěstí do držky.George W. Bush: Ale proto, že věříme v něco, co je nad námi.Donald Trump: Chytněte je za kundu.Ronald Reagan: Budoucnost nepatří lidem, kteří nemají odvahu.Donald Trump: Tohle jsou ta hovna, která musíme přijímat?Ronald Reagan: Patří odvážným.Donald Trump: Nechci, aby o mně kdy říkali, že jsem prohrál.Barack Obama: Žádám vás, abyste věřili nikoliv v mé schopnosti, že přivodím změny, ale ve vaše.Donald Trump: Co když si vezmu jeho peníze, ale nakonec ho pošlu do prdele a nic pro něj neudělám?VRAŤME NA SCÉNU ZNOVU PREZIDENTSKÝ PŘÍSTUP