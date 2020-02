CIA ovládala globální šifrovací firmu po dlouhé desítky let, vyšlo najevo

12. 2. 2020





Švýcarská vláda nařídila vyšetřování, poté, co vyšlo najevo, že firmu Crypto AG vlastnily a provozovaly německá a americká výzvědná služba



Výrobky, které prodávala švýcarská firma Crypto AG se sídlem v městě Zug, měly zadní vrátka, které umožňovaly americké CIA a německé tajné službě BND sledovat komunikaci nepřátel i spojenců, zatímco vydělávaly miliony dolarů z prodeje šifrovacího zařízení. Zjistili to list Washington Post a německá televize ZDF studiem interní historie obou výzvědných organizací.

"Byl to výzvědný úspěch století," uzavírá zpráva CIA. "Zahraniční vlády platily množství peněz Spojeným státům a NSR za to, že jejich nejtajnější komunikaci četly nejméně dvě (a možná až pět nebo šest) jiných zemí." Ta zmínka o pěti až šesti zemích odkazuje zřejmě na sdílení elektronických výzvědných informací Spojenými státy, Británií, Kanadou, Austrálií a Novým Zélandem v rámci tzv. systému "Pěti očí".Operace, která se původně jmenovala Thesaurus a v osmdesátých letech byla přejmenována Rubicon, dokázala, jak obrovskou výzvědnou hodnotu má schopnost včlenit zadní vrátka do šíroce prodávaného komunikačního zařízení. Tento úspěch CIA po mnoho desetiletí zjevně posiluje americkou nedůvěru vůči systémům, které vyrábní čínská firma Huawei.Ani Čína ani Sovětský svaz si šifrovací zařízení firmy Crypto nekoupily, neboť podezřívaly původ této firmy, avšak zařízení bylo nicméně prodáno do 100 zemí světa.Carolina Bohren, mluvčí švýcarského ministerstva obrany, konstatovala: "Jde o události, které začaly v roce 1945 a je obtížné je zrekonstruovat a interpretovat v kontextu dnešní doby."Švýcarská vláda jmenovala letos v lednu bývalého soudce nejvyššího soudu Niklause Oberholzera, aby věc vyšetřil a objasnil. Zprávu má podat ministerstvu obrany do června.Mezitím Švýcarsko suspendovalo prodej výrobků firmy Crypto.Na vrcholu své funkčnosti poskytovaly Operace Thesaurus a Rubicon Spojeným státům vlivné výzvědné informace. Když jednali za vlády prezidenta Jimmyho Cartera v roce 1978 v Camp Davidu Anwar Sadat a Menachem Begin o egyptsko-izraelské mírové dohodě, Spojené státy měly možnost sledovat veškerou Sadatovu komunikaci s Káhirou.Írán byl také zákazníkem firmy Crypto, takže CIA a National Security Agency měly přístup ke komunikaci revoluční vlády v Teheránu během zajetí amerických rukojmích v roce 1979. Americké výzvědné služby také slyšely, jak si libyjští důstojníci navzájem blahopřejí za atentát v berlínské diskotéce v roce 1986.Během války o Falklandské ostrovy předávaly Spojené státy Británie komunikace o vojenských plánech Argentiny.CIA a BND koupily firmu Crypto v roce 1970, ale BND se obávala, že se to prozradí, a tak svůj podíl prodala Spojeným státům začátkem devadesátých let. Podle deníkupoužívala CIA firmu Crypto až do roku 2018,. kdy ji prodala dvěma soukromým firmám.Export firmy Crypto byl prodán švédskému podnikateli Andreasi Lindemu. Ten byl odhalením šokován: "Jestli je to pravda, pak se cítím absolutně zrazen, moje rodina se cítí zrazena, a zrazeni se budou cítit mnozí zaměstnanci i zákazníci," řekl Linde listu, podle něhož byl "viditelně otřesen".Původ firmy Crypto leží ve velkých konfliktech dvacátého století. Její zakladatel, Boris Hagelin, se narodil v Rusku, ale během ruské revoluce uprchl do Švédska. Když nacisté provedli r. 1940 invazi do Norska, uprchl do USA a prodal svůj přenosný šifrovací stroj americké armádě.V USA se Hagelin spřátelil s Williamem Friedmanem, otcem americké kryptologie, a zůstali přáteli i poté, co se Hagelin po válce přestěhoval do Švýcarska. Oba muži se v roce 1951 tajně dohodli, že omezí prodej svých sofistikovaných šifrovacích zařízení jen zemím, které schválí Spojené státy.Když se šifrovací technologie v šedesátých letech přesunula z mechaniky do elektroniky, NSA zmanipulovala algoritmy, používané výrobky firmy Crypto tak, aby mohly být lehce dekódovány. Firma začala vyrábět dvě verze svých strojů - bezpečné stroje pro přátelské vlády a stroje se zadnímí vrátky pro všechny ostatní země. A pak firmu celou převzala CIA a BND.Podezření vůči šifrovacímu zařízení firmy Crypto vzniklo poté, když Ronald Reagan řekl, že Amerika má záznamy rozhovorů libyjských činitelů, kteří se podíleli r. 1986 na atentátu v berlínské diskotéce. Iránská výzvědná služba začala být ostražitá a pozvala k výslechu obchodního zástupce firmy Crypto, Hanse Buehlera, ale zatkla ho až za šest let. Írán ho propustil teprve, až firma souhlasila vyplatit milion dolarů, což poskytla německá výzvědná služba BND.Většina zaměstnanců firmy Crypto si nebyla vědoma výzvědného tajemství, ale v roce 1977 byl začal jeden technik podezřívat algoritmy zařízení a byl propuštěn poté, co cestoval do Damašku a odstranil tam zadní vrátka do šifrovacího zařízení syrské vlády.O vazbě mezi CIA a firmou Crypto poprvé informoval v roce 1995 deník, což vedlo řadu zemí k tomu, že její výrobky přestaly kupovat. Kupodivu Írán je kupoval ještě řadu let.Podrobnosti v angličtině ZDE