Proč na jmenování anti-ombudsmana Stanislava Křečka záleží

14. 2. 2020



Proč je role ochránce práv důležitá?

Úřad obmudsmana existuje, aby pomáhal lidem ochraňovat jejich práva, zejména v situaci, kdy vláda nebo jiné úřady nějakým způsobem ochromují práva jednotlivce. Je více než absurdní - je to vlastně vrchol absurdity, daleko větší absurdita, než jakou mohl Havel napsat v jedné ze svých her - když ombudsman řekne, že jeho úřad nemá s lidskými právy nic společného. K čemu ten člověk je? Aby přehazoval v McDonaldu hamburgery?



Zeptejte se lidí v Saúdské Arábii, nebo v Severní Koreji nebo v Eritreji, kde lidé žijí v režimech, které nerespektují lidská práva. Řeknou vám, jak důležité jsou základní svobody. Až na to, samozřejmě, že oni nemohou mluvit svobodně, takže vám neřeknou nic.





Zeptejte se lidí v Saúdské Arábii, nebo v Severní Koreji nebo v Eritreji, kde lidé žijí v režimech, které nerespektují lidská práva. Řeknou vám, jak důležité jsou základní svobody. Až na to, samozřejmě, že oni nemohou mluvit svobodně, takže vám neřeknou nic.



Je ale pravda, že lidská práva jsou něčím, čeho si lidé možná začnou všímat teprve, až když zmizí. Když žijete ve státě, kde nikdo není nad zákonem, kde víte, že když půjdete k soudu, bude s vámi zacházeno spravedlivě, kde si můžete jezdit, kam chcete, setkávat se, s kýmkoliv chcete, říkat, co chcete... Lidem se to zdá normální. Považujeme to za automatické.



A pak, když jsou ta lidská práva zlikvidována... Co vám zbude? Když nemůžete mluvit svobodně... Když se nemůžete setkávat s přáteli... Když soudy pracují pro režim a ne v zájmu práva...



Proč si myslíte, že lidé pohrdají lidskými právy?



Už mnoho let, v mnoha zemích, se soustředěně útočí na samotný pojem lidských práv - je to útok na koncept, že my všichni máme základní svobody. Je to autoritářské hnutí a je mezinárodní. Je to politika, je to o moci a představa, že my všichni máme základní práva jako lidské bytosti je něco, co autoritáři nesnášejí. Respektovat lidská práva je přesný opak absolutní moci.



Jak přesvědčíte lidi, aby naslouchali?



No, lidé všeobecně vzato tomu rozumějí. My všichni chápeme, když nám politikové chtějí odebrat naše práva.



Někdy ale dost dobře nerozumíme, že - když politikové odebírají práva druhým lidem, že na řadě pak můžeme být i my.



Často jsme svědky toho, že menšiny (jako muslimové v České republice) jsou terčem útoků jako první. Jsou ve společnosti malí, slabí a zranitelní, tak je pro politiky lehké na ně útočit a šikanovat je...



Musíme všichni pochopit, že respekt pro naše práva závisí na respektu pro práva všech. Právě na tom se svět shodl, když v roce 1948 vytvořil Všeobecnou deklaraci lidských práv. V důsledku hrůz druhé světové války a rozhodnutí říci "už nikdy znovu".



Jak lidem vysvětlit, že je jejich frustrace poškozuje?



Je to sebezájem. Chcete žít v zemi, kde lidé nebudou moci svobodně mluvit? To pak tedy znamená, že nebudete moci svobodně mluvit. Chcete žít v zemi, kde lidé nemohou rozhodovat o své náboženské víře? Pak nebudete moci rozhodovat o své náboženské víře.



Podívejte se, nemáte povinnost sympatizovat s každým. Nemusí se vám líbit jejich klobouk, nebo jejich náboženství, nebo jejich politické názory... Musíte jen mít na paměti, že jestliže politikové seberou práva těm lidem, kteří se vám nelíbí, pak politikům nic nezabrání, aby v další etapě šli po vaší rodině a po vás.









