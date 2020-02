Jestli by ČR neměla zadat svou zoufale pomalou renovaci železnice Číně

15. 2. 2020 / Jan Čulík





Británie se snaží připravovat svou první vysokorychlostní železnici z Londýna do Birminghamu a pak Leeds a Manchesteru. V 19. století patřili Angličané k nejinovativnějším a nejlépe organizovaným inženýrům a technikům na světě - například v jediném dni standardizovali na všech tratích do té doby nejrůznější rozteče železničních kolejí na normu 1492 mm. (Jen jeden den vlaky nejezdily, v předchozí den existovaly nejrůznější rozteče, v třetí den už vlaky normálně jezdily na standardních kolejích 1492 mm.) Ve dvacátém a jednadvacátém století však jaksi tyto schopnosti úplně ztratili a nedokáží zorganizovat nic.



Kontroverzně plánovaná vysokorychlostní železnice Londýn-Birmingham měla původně stát 50 miliard liber, teď to narostlo na 108 miliard liber. Železnice má být dokončená až v roce 2040 (!!) a zkrátí cestu o dvacet minut (!!)



Jestli by i české ministerstvo dopravy nemělo požádat Čínu, aby postavila moderní české železnice?

Nemluvě o trasách Praha-Brno, kam se jede celé dvě a půl hodiny, nebo trasa Praha-Ostrava, kam se jede hodiny tři. (O trase Praha-Plzeň se raději nezmiňuji.)





Financial Times informuje v sobotu, že Británii nabídla Čína, že tu vysokorychlostní železnici vybuduje v Británii sama. Bude hotova do pěti let, tedy do roku 2025, bude stát daleko méně a vlaky pojedou rychleji, až rychlostí 420 km/h.Železnici by vybudovala China Railway Construction Cooperation, která v Číně už postavila síť 25 000 km vysokorychlostních železnic, což jsou dvě třetiny vysokorychlostních železnic na celém světě.Vzhledem k tomu, že cestuji z Prahy vlakem do Českých Budějovic už léta (učím v Budějovicích na univerzitě) jsem obětí tzv. renovace této železniční trati, která trvá mnoho let a neustále jsou výluky. Renovace umožňuje vlaku jet v určitých úsecích pouze rychlostí cca 120 km/h, jinak stále na ještě nezrenovovaných částech trati jezdí rychlostí tak 60 km/h.