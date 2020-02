Jak v Anglii, tak v Česku: Tam lidi zase věří médii rozšířeným nesmyslům o "nebezpečí uprchlíků"

14. 2. 2020

Absolutely disgusting service at Schiphol airport. 55 minutes we have been stood in the immigration queue. This isn’t the Brexit I voted for. pic.twitter.com/QcSne9d4qW

Je příliš pozdě na to, abychom změnili názor na brexit. Je to skončeno. Realizováno. Konec. Teď vás začíná ničit realita. Ať jste zaměstnanec - bývalý zaměstnanec firmy Norton, vyrábějící motocykly [ udělala kvůli brexitu bankrot ], jestli pracujete pro automobilku Honda ve Swindonu [ bude se kvůli brexitu likvidovat ], nebo jestli jen stojíte ve frontách, v nichž jste nemuseli stát touto dobou před rokem. Všechno se to stane. Všechny ty následky teď budou reálné. Víte?

No, to bychom ale dělat opravdu neměli. Protože Colin věřil lidem, kteří nyní zastávají ty nejvyšší funkce v této zemi. A to není žádná ostuda. Colinovi říkali Boris Johnson a Michael Gove, Daniel Hannan a Nigel Farage, spousta dalších lidí, že se jeho život zlepší.Takže on má pravdu. Tohle není ten brexit, pro který on hlasoval. Protože brexit, pro který on hlasoval nikdy neexistoval a neexistuje. A to není jeho vina. Že si myslel, že existuje. Protože se nechal informovat zpravodajskými zdroji s dobrou pověstí. Jako je BBC. Nebo LBC. Otevíral noviny, které zdánlivě vypadaly, jako že je píší profesionálové. S aspoň minimem slušnosti a poctivosti. On si neuvědomil, že je většinou píší nevědomí pitomci a lháři. Není to jeho vina.Takže bez ohledu na možné pochybnosti o podrobnostech této zprávy, v lednu 2021 se tohle opravdu dít bude. A až se to bude dít, budou existovat celé miliony Colinů, kteří budou stát ve frontách a divit se, proč proboha je jejich život najednou obtížnější. A asi je zřejmě neuspokojí, že jejich nový britský pas bude modrý.Víte, já jsem strašně staromódní. Pro mě je význam pasu určován tím, jaký přístup umožňuje do různých zemí jeho držiteli. Myslím si, že ani není férové dávat Colina do skupiny těchto lidí, kteří jsou teď nuceni předstírat, že barva jejich pasu je důležitější než počet zemí, do nichž můžete volně jezdit.Ale znovu: mně se tohle nelíbí a nevím, jak to zastavit: Váš život byl natolik poškozen, že vy se teď budete mstít Colinovi. Aniž byste si uvědomili, že i jeho život byl poškozen.Já to ale opravdu myslím vážně. Možná to zní trochu svatouškovsky, ale ona to opravdu není Colinova vina. Existuje spousta opravdu odporných lidí, kteří budou předstírat, že hlasovali pro to či ono. Ale nemáme-li se znovu stát obětí zblbnutí, musíte jít po lidech, kteří vás zblbli posledně. Nepronásledujte lidi, kteří byli zblbnuti.Tak prosím vás snažně, obviňujte z toho ty lidi, kteří vás přesvědčili, abyste hlasovali pro brexit. Prosím. Ne ty lidi, kteří se nechali přesvědčit. Myslím, že to bude moje nejdůležitější poslání v následujících několika letech. Nevysmívejte se Colinovi. Pociťujte hněv vůči lidem, jimž Colin, aniž by to byla jeho vina, věřil.Zdroj v angličtině ZDE