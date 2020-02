Rusko buduje vůbec nejhorší variantu kapitalismu - klanovou oligarchii

19. 2. 2020

Když padl sovětský systém a Rusové přešli ke kapitalismu, většina z nich si myslela, že kapitalismus je jediný systém - a nikoliv mnohé. Ale ve skutečnosti existuje řada kapitalismů, od rozvinutých a humánních ve Skandinávii až po ty oligarchické.

V posledně zmiňovaných několik nejbohatších rodin a byznysmenů řídí nejen ekonomiku, ale také stát. Typické jsou pro Mexiko, africké státy a Spojené státy. Nepřekvapí, že Rusko buduje tu vůbec nejhorší variantu.

Rusko se vydalo po druhé z trajektorií a předalo všechna ziskovější odvětví ekonomiky do rukou jedněch a těch samých osob. Mnoho Rusů žilo v naději, že jde o krátkodobý jev a v další generaci se vše změní. Avšak šlo o krutý omyl.

Místo toho otcové předali kontrolu na bohatstvím a mocí dětem a vznikly klany kontrolující stále větší části ekonomiky i státu.

Klanově oligarchický systém si postupně podřídil ještě další zdroje, a to s pomocí administrativního tlaku uplatňovaného příbuznými mocných. Zesílil, místo aby slábl - a může být, že vydrží zdánlivě "donekonečna".

Ti nahoře sledují, co se stalo v USA - a nevidí důvod, proč by neměli pokračovat stejným způsobem, zejména pokud si přivlastňují benefity bez ohledu na to, jak zle se v Rusku mají všichni ostatní.

