24. 2. 2020

Místní člověk, devětadvacetiletý německý občan, vjel ve Volkmarsenu v německé spolkové zemi Hessensku do karnevalového průvodu a zranil třicet osob, většinou děti. Byl zatčen, policie nezná zatím motiv útoku. Zatčený muž nebyl vstavu, kdy by se mohl podrobit výslechu. Muž vjel do průvodu plnou rychlostí a zaměřil se speciálně na nájezd na děti.Podrobnosti v angličtině ZDE