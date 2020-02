Ne že bych s ním nesouhlasil, ale vítězná nominace Bernieho Sanderse bude pro USA katastrofou

24. 2. 2020

Eric Altermann, komentátor časopisu The Nation: Náskok Bernieho Sanderse je neodstranitelný, pokud se jeho oponenti nedokáží sjednotit na jediném protikandidátu. Bernie Sanders má podporu jen asi 40 procent. Je to téměř úplně stejná situace, v jaké se nacházeli Republikáni s Donaldem Trumpem. Většina lidí Trumpa nechtěla, ale nedokázali se sjednotit proti němu a on zvítězil na základě menšiny.



Já osobně s Berniem Sandersem v mnoha věcech souhlasím. Velmi se však obávám, že se stane totéž, co se stalo v Británii s Jeremym Corbynem. Myslím si, že vlna podpory a vlna nových voličů, které Sanders předpokládá, je fantasmagorie. Obávám se, že Donald Trump proti Berniemu Sandersovi lehce vyhraje a to bude konec americké republiky. Myslím to vážně.

Sandersovi stoupenci jsou velmi podobní Trumpovým stoupencům. A Bloomberg je vnímán velmi podobně jako Trump. Že si bude kupovat nominaci jako to udělal Trump. Je to miliardář. Takže si myslím, že ani on není ten pravý. My máme ohledně demokratických kandidátů tentokrát opravdu velkou smůlu. Lidé, kteří by bývali dokázali proti Trumpovi zvítězit, neinspirovali členskou základnu Demokratické strany. A tak jsme skončili s okrajovými kandidáty. Sanders je okrajový kandidát, Warrenová je okrajová kandidátka, ukazuje se, že Biden, o němž si všichni mysleli, že to bude spasitel, je okrajový kandidát. A máme jen velmi slabé alternativy.









Donald Trump lže o všem. To je charakteristika Donalda Trumpa. Vyřkl více než 13 000 lží od doby, kdy se stal prezidentem.Jak jsem řekl, já si nemyslím, že na Berniem Sandersovi je něco špatného, Donald Trump je ale jako mafiánský boss. A je velmi možné, že aktivně pracuje ve prospěch Ruska. Bernie Sanders je dobrý člověk a já s ním v mnohém souhlasím. Avšak on i já oba stojíme v americké společnosti hodně nalevo. Nemyslím si, že existuje dostatečné množství lidí, kteří by ho podpořili na jeho křížové výpravě pro zavedení demokratického socialismu v USA. 70 procent Američanů zdůrazňuje, že nemají rádi socialismus. A bude velmi jednoduché ho vylíčit jako ultralevicového extremistu a naprosto neodpovědného člověka. Tak, jak by se to nedělo centrističtějšímu kandidátu. Myslím si, že je to pro Demokratickou stranu katastrofa. Znovu zdůrazňuju, že souhlasím s většinou toho, co Sanders prosazuje. Ale jsem přesvědčen, že je to katastrofa a mám velký strach, co se týče budoucnosti mé země.