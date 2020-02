"Je to neamerické." Trump zaútočil na Oskara, že letošní cenu dostal jihokorejský film

21. 2. 2020









Donald Trump zaútočil na ceremonii filmových Oskarů, že letos udělila hlavní cenu jihokorejskému filmu"Jak špatné byly letošní Ceny filmové akademie?" zeptal se shromáždění svých stoupenců v Colorado Springs. Dav reagoval mocným hučením."Vyhrál film z Jižní Koreje, co to do háje má znamenat?" "Máme s Jižní Koreou dost problémů ohledně obchodu a aby toho nebylo dost, oni jim dají cenu za nejlepší film roku!"Filmse dostal do historie tím, že je to první zahraniční film, který získal hlavní cenu na letošních Oskarech."Byl dobrej? To já nevím. Hledám, prostě - mohli bychom prosím dostávat zase filmy jako?" řekl Trump zatímco dav jásal.Film, příběh dcery majitele plantáže v Georgii během americké občanské války a po ní je už dlouho kritizován za problematické zobrazení vztahu mezi černošskými otroky a jejich bělošskými pány. Román, podle něhož byl film natočen, charakterizuje Ku Klux Klan jako "tragickou nutnost".Když Parazit vyhrál Zlatý glóbus, režisér filmu Bong Joon-ho řekl: "Jakmile jednou překonáte jednopalcovou bariéru titulků, dostanete se k tolika vynikajícím filmům. My používáme jediného jazyka: kinematografie," dodal.Neon, studio, které vyrobilo film, reagovalo na Twitteru na Trumpův výrok posměchem: "Chápeme, on neumí číst."