Perzekuce Ujgurů: Němečtí politici odsuzují čínskou "otrokářskou mašinérii"

21. 2. 2020

Volání přátelům nebo příbuzným v zahraničí, nošení šátku, zavření restaurace během ramadánu - to jsou aktivity, kvůli nimž jsou pronásledovány tisíce Ujgurů z okresu Karakaš v autonomní oblasti Sin-ťiang na severozápadě Číny. Seznam vězňů získaný Deutsche Welle a dalšími médii poskytuje informace o náhodných kritériích používaných při internaci příslušníků menšinových muslimských Ujgurů v čínských "převýchovných" táborech.

Dokumenty také ukazují rozsáhlé sledování Ujgurů v regionu: Kromě informací o zadržovaných obsahují i údaje o stovkách jejich příbuzných, sousedů a přátel. Celkem se v seznamu v souvislosti se sociálním chováním objevuje více než 2 000 jmen. DW také identifikovala četné zmínky o továrnách využívajících nucené práce.

Komisař německé vlády pro globální náboženskou svobodu Markus Grübel reagoval na zmíněné odhalení s "velkým znepokojením".

"Nemůžeme přijmout nucenou asimilaci, kterou čínská vláda provádí na Ujgurech," řekl komisař. "Lidé jsou zadržováni pro svou víru, děti jsou odděleny od rodičů a čínská vláda monitoruje všechny oblasti života. Za těchto okolností se lidský život odehrávat nemůže." Grübel vyzval k nezávislému vyšetřování pod hlavičkou OSN. Čínská vláda dosud něco takového odmítala.

Předseda Ústřední rady muslimů v Německu Aiman Mazyek prohlásil, že odhalení dokládá "katastrofu 21. století, pokud jde o porušování lidských práv" a že Čína zřejmě buduje "moderní otrokářskou mašinérii".

"Stydím se za lidský rod a za to, že - včetně muslimů po celém světě - jsme příliš slabí na to, abychom se postavili proti tomuto do očí bijícímu porušování lidských práv," uvedl Mazyek.

Zahraničněpolitický expert německých Zelených v Bundestagu Omid Nouripour řekl, že si přeje "superjasný jazyk, nejen od německé vlády, ale ode všech Evropanů a ode všech, komu záleží na lidských právech." Až dosud měla čínská vláda pocit, "že si může dělat co chce, protože jsme z ekonomických důvodů zticha. To musí konečně přestat."

