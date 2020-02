Británie vyhazuje ze země akademiky, kteří dělají výzkum v zahraničí

25. 2. 2020

Když Dr Nazia Hussein strávila v roce 2009 půl roku v Bangladéši výzkumem třídní a genderové identity pro svou doktorskou práci na Warwick University, netušila, že o deset let později toho zneužije britské ministerstvo vnitra k tomu, aby odmítlo její žádost o trvalý pobyt v Británii. Zdaleka to není jediný případ.V lednu oznámil Boris Johnson, že Británie bude usilovat o přilákání "vrcholných výzkumníků a jejich týmů". Britští akademikové varují, že agresivní přístup ministerstva vnitra k vědcům, kteří musejí svůj výzkum dělat v zahraničí, odradí akademiky, aby se vůbec snažili přijít do fašizující Británie.Podrobnosti v angličtině ZDE