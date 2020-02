Menšiny v Německu: Nečinnost vlády proti ultrapravicovým skupinám ohrožuje naše životy

21. 2. 2020

"The man entered ... and killed them all." Wounded survivor recounts the moment a gunman opened fire in Hanau, Germany. pic.twitter.com/zMa2kM4msc

"Problémem je právě tenhle člověk Seehover, tito zbabělci nebo ostatní politikové za to nesou odpovědnost, protože oni nedělají pořádně svou politickou práci. AfD sílí každým dnem." Akif také obvinil německá média, která se podle něho podílejí na vyvolávání násilí proti muslimům tím, že je vykreslují jako extremisty."Pořád říkají, že islám rovná se terorismus, a my tu máme v této zemi tolik zabedněných, nemocných lidí, ti věří v krveprolévání," řekl Akif."Byl to útok na muslimy, ať jsou to Afgkánci, Turci nebo Kurdové, to je jedno. Byl to plánovaný útok nemocnými lidmi, kteří byli zaslepeni médii."Lidé pomáhali zničené matce, která se právě dověděla o smrti svého syna Ferhata."Bylo mu 23 let. Dokončil školu, dokončil své vzdělání a měl dobrou práci - a teď všechno bylo pro nic, protože je pryč a už se nevrátí," řekla televizi Al Jazeera jeho babička. Je to etnická Kurdka a přijela do Hanau před čtyřiceti lety."Přijeli jsme do Německa, abychom mohli žít svobodně, a teď se nám tohle stalo za to, že jsme sem přišli," dodala.Při demonstraci proti nacistům vykřikovala jedna mladá žena, že jestliže to myslí s bojem proti rasismu němečtí politikové vážně, musejí zastavit deportační lety do Afghánistánu. Kontroverzně některé německé státy deportují Afgánce zpět do Afghánistánu, navzdory tomu, že je tam vysoce nebezpečná situace.Propast mezi rétorikou a akcí se pro mnoho menšin v Německu stala nepřijatelná. Obávají se, že nečinnost politických představitelů, policie a výzvědných služeb je ohrožuje."Nedělají nic proti ultrapravici," řekla Leyla Acar, spolupředsedkyně kurdských komunit v Německu. "V posledních letech tu ultrapravice sílí a oni proti tomu nic nedělají. Zavírají před tím oči a pak se stane tohle."Podrobnosti v angličtině ZDE