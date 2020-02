Facebook se bojí odstraňovat lživé stránky, protože jsou to stránky amerických konzervativců

21. 2. 2020

Facebook v hektických týdnech po prezidentských volbách v listopadu 2016 vytvořil "Projekt P" - proti propagandě a rychle naše desítky facebookových stránek, které šířily lživé zprávy před překvapivým vítězstvím Donalda Trumpa. Téměř všechny tyto stránky měly základnu v zahraničí, byly finančně motivovány a byly jasně pravicově zaujaté, píše Washington Post.

Ve světě dokonalé politické neutrality, která je prý pro Facebook cílem, by nemělo vadit, jaký politický úhel pohledu ty lživé stránky mají. Avšak na videokonferenci mezi washingtonskou kanceláří Facebooku a ústředím v Kalifornii v prosinci 2016 varoval nejvýznamnější republikán, který pracuje pro Facebook, Joel Kaplan, že lživé stránky není možné z Facebooku odstranit. Proč? Protože to disproporčně postihne konzervativce, řekl Kaplan. Když jiný zaměstnanec požadoval, aby byly všechny lživé stránky na Facebooku odstraněny, Kaplan poukázal na to, že to vyvolá od konzervativců velmi záporné reakce.Proto Facebook neřeší fake news ani ruskou manipulaci amerických voličů prostřednictvím Facebooku. I proto dovoluje Facebook publikaci lživých politických reklam. Bojí se, že by jinak rozhněval Republikány. Facebook ustupuje Republikánům, ovládajícím Washington. "Musíme dělat, co po nás chtějí, jinak nás poškodí."Podrobnosti v angličtině ZDE