Vojtěch je klidný, "koronavirus v ČR není". Ale jaká jsou opatření? V USA za Trumpa vládne chaos. Jak v Česku?

27. 2. 2020

Chtěl bych všechny uklidnit. V ČR není prozatím žádný potvrzený případ koronaviru. Právě teď jsem dostal informaci z Národní referenční laboratoře, že k tomuto okamžiku odborníci otestovali celkem 111 osob, všechny výsledky jsou negativní. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) February 26, 2020

Opravdu? Nikdo v Praze nekontroloval cestující přilétající z Číny. Skutečně má Česká republika pod kontrolou všechny potenciálně nakažené cestující, kteří přijedou z Rakouska, z Itálie, z Íránu?



A jaká konkrétní opatření pan Vojtěch zavádí a jak zabezpečí bezpečnost občanů? Radovat se, že "zatím koronavirus v ČR není" jaksi nestačí. A ví to jistě? (JČ)



Neustále sledujeme vývoj kolem koronaviru. Pro občany, kteří přijíždějí z Itálie, jsme vydali doporučení. Pokud pobývali v období od pol. ledna v Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, doporučujeme jim v dalších 14 dnech sledovat svůj zdravotní stav.https://t.co/tmzUnytcBR — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) February 26, 2020

"Doporučujeme, aby v dalších 14 dnech sledovali svůj zdravotní stav." (!!) No co to je? A co když mezitím spoustu občanů tito lidé nakazí? Nákaza se údajně šíří i od lidí bez příznaků.



* * *



- Koronavirus se ve středu rozšířil do Pákistánu, do Rumunska, do Norska a do Řecka. Počet nových případů koronaviru mimo Čínu je poprvé větší než v samotné Číně. Světová zdravotnická organizace stále ještě necharaterizovala to, co se děje, jako pandemii.



- 12 lidí v Itálii na koronavirus zemřelo. Počet potvrzených případů v Itálii stoupl na 374. Za poslední den se zvýšil o 50.



- Britský ministr zdravotnictví očekává, že se počet nakažených osob v Británii zvýší. Definoval vládní strategii o čtyřech bodech: Zadržovat izolací, zdržovat šíření, provádět výzkum a neutralizovat.



- Tři další lidé zemřeli v Íránu. Celkem jich tam zemřelo 16. V Íránu bylo nakaženo asi 100 osob. V Latinské Americe byl zaznamenán jeden případ v Brazílii.