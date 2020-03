Co se to stalo se světem?

Svět je šokován brutálním chováním řeckých pohraničních stráží vůči uprchlíkům:



Al Jazeera: Člun se převrátil, zemřelo dítě... Záběry ukazují, že řecká pobřežní stráž šikanuje člun uprchlíků, strká je zpět na moře a střílí do vody:



Footage appears to show the Greek coastguard harassing a boat of migrants and refugees, pushing them back and opening fire into the water. pic.twitter.com/YbPC9ljxqU

Lis Sly, šéfka kanceláře listu Washington Post na Blízkém východě: Nad tímhle se vám zvedá žaludek. Zoufalí lidé, jejichž člun se hrozí převrátit, a řecká armáda na ně střílí. Co se to stalo světu. Na jiném záběru vidíte, jak řecká loď zřejmě chce najet do člunu plného lidí. Video zveřejnila turecká vláda.

This is sickening to watch. Desperate people at risk of capsizing being shot at by Greek forces. What has happened to the world. pic.twitter.com/hoBUU2aGAQ