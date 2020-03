Babiš a koronavirus

8. 3. 2020

Když odstraníme demagogii, nucenou žoviálnost a nesmysly, je to relativně slušná informace od Babiše



Když odstraníte násilný, rádobyžoviální přístup a premiérovo chvástání ("čau, lidi", "jsme v ČR nejlepší, V4 je nejlepší", "jsem tvrdej, protože mi o něco jde" :))) tyto bláboly jsme vyškrtli - vězte, že Babiš ani tenhle text nenapsal, protože neumí česky, je to celé předstírání) a když pominete pozdější části jeho "reportu", kde se - stejně jako jeho kolegové v EU - dopouští brutuálního porušování mezinárodní i evropské legislativy, když podporuje Řecko v odpírání uprchlíkům možnosti žádat o azyl, která je včleněná do mezinárodních úmluv, jichž je signatářem i Česká republika - níže uvedený "report", psaný jménem Babiše o koronaviru jeho propagandisty, je relativně slušná informace.



K tomu jen dvě tři důležité věci:



Babišovo chvástání, že na rozdíl od západoevropských zemí jsou zdravotníci v ČR stále ještě schopni sledovat u všech osob v ČR nakažených koronavirem historii jejich nákazy a identifikovat všechny osoby, s nimiž se setkaly, nebude mít dlouhého trvání, protože i v ČR, stejně jako jinde, se nákaza koronavirem vymkne z rukou.



Jak na to poukázal jeden mezinárodní epidemiolog: Je nesmírně důležité vědět, zda jsou nakažení součástí klastru, tedy skupiny lidí, vazby nákazy mezi nimiž jsou přesně zdokumentovány. Jakmile se ale začnou ve společnosti objevovat jednotliví nakažení lidé bez vazby na nakažené skupiny, to bude znamenat, že epidemie přestala být zvládnutelná, protože tito jednotliví nakažení budou jen špičkou ledovce.



VELKÝM problémem je pro ČR jednak nedisciplinovanost a sobeckost obyvatelstva, které je švejkovsky zvyklé nedodržovat předpisy, a jednak tisíce českých lyžařů v Itálii. V Itálii bylo za posledních 24 hodin zaznamenáno nových cca 1500 (!) případů nakažení, celkový počet nakažených je v neděli v podvečer 7375 a celkem už tam na koronavirus zemřelo 366 lidí, to je úmrtnost téměř 5 procent! Obávám se, že s tisíci českých turistů a lyžařů v severní Itálii Česko velmi dlouho svou nadřazenost nad epidemií neudrží. Vzhledem k tomu, že ani situace v Německu (1040 nakažených) a ve Francii (1126 nakažených) není ideální.



Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus/

DALŠÍM VELKÝM PROBLÉMEM je, co se stane s nakaženými lidmi, kteří jsou sami svými zaměstnavateli, a tak nemají právo na nemocenskou, sezónní pracovníci a lidé najímaní na hodinu. Jakým způsobem bude Babiš řešit čtrnáctidenní karanténu u lidí, kteří se musejí starat o své děti, atd. Zatím jsme neslyšeli o žádných konkrétních opatřeních na pomoc těmto lidem, kteří budou i po nakažení chodit do práce, aby si vydělali na chleba, a ohrozí tím společnost.



Proti koronaviru nejsou žádné léky. Jestliže se však virus pacientům dostane z nosu do plic, způsobí vážné onemocnění, život ohrožující kolaps plic. Takovýmto pacientům musí být v nemocnici poskytován kyslík. Podle statistik je to cca 15 procent nakažených. Kdyby se stoprocentně nákaza rozšířila po Praze, 15 procent nakažených je 150 000 lidí. Má české zdravotnictví 150 000 lůžek (pro celou zemi by to bylo 1,5 milionu lůžek! jistě, jen ten nejhorší případ) - ale i kdyby to nebylo tak zlé - třeba jen deset tisíc lůžek na odděleních intenzivní péče, kde jim bude možno poskytnout kyslíkovou podporu pro dýchání a pro plíce?



No nic. Zde jsou nejdůležitější odstavce z Babišova "reportu". (JČ)



Uplynul týden od prvního případu nákazy koronavirem a jak už určitě víte, děláme naprosté maximum, aby se nám nestalo to, co se děje hlavně v Itálii, a doufejme, že se nestane ve Francii, Německu i Španělsku. Tam podle názoru našich expertů už asi nejsou schopní zabránit nekontrolovanému přenosu viru a zjistit u každého pacienta původní místo nákazy a nosiče viru. Ale my se o to stále snažíme a zatím se to daří. Uplynul týden od prvního případu nákazy koronavirem a jak už určitě víte, děláme naprosté maximum, aby se nám nestalo to, co se děje hlavně v Itálii, a doufejme, že se nestane ve Francii, Německu i Španělsku. Tam podle názoru našich expertů už asi nejsou schopní zabránit nekontrolovanému přenosu viru a zjistit u každého pacienta původní místo nákazy a nosiče viru. Ale my se o to stále snažíme a zatím se to daří.





Chtěl bych moc poděkovat za naši vládu hlavně krajským hygienikům, všem lékařům, zejména z infekčních klinik a oddělení, zdravotníkům, sestřičkám, prostě zdravotnickému personálu a všem, kdo nám pomáhají. Moc děkuju za vaši obětavou práci. Moc si toho vážím. Priorita naší vlády je hlavně ochránit zdraví našich lidí. Víme, že koronavirus samozřejmě způsobí velké ekonomické ztráty. Teď jde ale o zdraví a to je pro nás všechny nejdůležitější. A ekonomické ztráty budeme sčítat dlouho.



Dopisuju tohle hlášení v neděli, kdy máme 31 pozitivních pacientů, trasujeme a víme o zdrojích nákazy. Snažily se o to i některé ostatní země, ale vzhledem k obrovskému nárůstu to nemohly zvládnout, vzdaly to. Ale u nás je ještě dobrá šance, že to zvládneme, když budeme všichni disciplinovaní a solidární.



Nakažení jsou ve velmi dobrém stavu, většina z nich se léčí doma. Ale hlavní problém Evropy je Itálie. Třetí největší destinace zahraničních dovolených Čechů po Chorvatsku a Slovensku.



Vývoj v Itálii je dramatický, za včerejšek 36 mrtvých a 1247 nakažených, celkem už 366 mrtvých a 7375 nakažených.



Nárůsty v Evropě za poslední dva dny jsou obrovské, virus se rychle šíří. Za chvilku dám sem na Facebook tabulku. Uvidíte, že to zatím pro nás nevypadá tak špatně, ale je jisté, že v Evropě to bude stále stoupat.



Co jsme udělali, už určitě víte:



Jako první v Evropě jsme zakázali jsme lety z nakažených oblastí v Itálii a po nás to za několik dní udělalo Švédsko a Rakousko. Taky jsme zrušili lety z Jižní Koreje, která je spolu s Čínou, Iránem a Itálií hlavním celosvětovým centrem nákazy. Přestali jsme vydávat víza íránským občanům a kontroly na letištích provádí tímto směrem opatření.



Zavedli jsme karanténu pro naše občany, kteří se od půlnoci z 6.3. na 7.3. vrací z Itálie i pro lidi s trvalým i přechodným pobytem, co u nás pracují, tedy i pro cizince.



KARANTÉNA je nutná. Kdo jste včera a dneska přijeli z Itálie, povinně 14 dní doma. I všichni ostatní, kteří teprve budete přijíždět. Týká se to nejen českých občanů, ale všech, kteří se vrátili od půlnoci 7. března z Itálie, včetně osob s přechodným nebo trvalým pobytem v Česku nad 90 dní. Výjimku z karantény mají jen řidiči dopravní zdravotní služby, kamionů a piloti dopravních letadel, nechceme samozřejmě paralyzovat české exportní firmy.



Zítra v 7 ráno spouštíme kontroly a informační kampaň na hranicích na 10 vytipovaných přechodech. Každé vozidlo obdrží leták, stejně tak každý cestující vlakem a letadlem. Bude prováděno namátkové měření teploty policisty a celníky za asistence hasičů.



Podle informací naší velvyslankyně v Rakousku, pokud Rakušané zjistí nakaženého, pošlou ho dle stavu do nemocnice nebo karantény. Do karantény půjdou i spolucestující. Příslušné spolkové země nyní řeší zdravotnické kapacity, kam by tyto lidi posílali. Přesně to budou vědět v příštím týdnu. Kdyby chtěla osoba ujet, budou prostřednictvím systému EWRS varovány ohledně nemocného ČR i další možné země průjezdu jako Slovinsko, Itálie. Doporučím, abychom zvolili podobný postup.



Lidi mi píšou, ať zavřeme hranice. Ale je potřeba vnímat specifika Evropy, volný pohyb osob v rámci schengenského prostoru, nemůžeme prostě zakázat VSTUP do země. Proto jsem vybídl italského premiéra, aby vyzval Italy, aby nejezdili mimo Itálii do doby, než se u nich situace zvládne. Vstup do naší země můžeme kontrolovat, samozřejmě, což od pondělních 7:00 uděláme.



Takže: pokud nemáte výjimku, žádám každého, kdo se vrátí z Itálie, nahlaste se nejpozději zítra, v pondělí, svému doktorovi, samozřejmě přes mobil, mail, Skype, WhatsApp, jakkoli, ale NA DÁLKU. Osobně nechoďte. Kdo jste v zaměstnaneckém poměru, máte nárok na nemocenskou. Všechny zaměstnavatele vyzývám, ať svým lidem uznají překážku v práci a dají jim plnou mzdu. Některé profese mají výhodu, že můžou mít home office. Ztráty firem bude řešit Českomoravská záruční a rozvojová banka.



Kdo karanténu poruší, čeká ho pokuta. Až 3 miliony korun. Karanténa není můj výmysl, je to rozhodnutí ministra zdravotnictví na základě doporučení epidemiologa Romana Prymuly. Všechna rozhodnutí ohledně koronaviru dělá ministr zdravotnictví na základě zákona č. 258/2000 Sb. Zákona o ochraně veřejného zdraví. Všechna opatření koordinuju a řídím jakožto předseda Bezpečnostní rady státu.



Pokud jste přijeli z Itálie, je jedno, že se právě teď cítíte dobře. Koronavirus se chová tak, že častokrát ani nevíte, že ho máte, a přitom ho můžete přenést na kohokoli jiného.



Vy, kdo jste do Itálie měli v plánu vyjet, tak to NEDĚLEJTE. Neohrožujte sebe, své milované i všechny ostatní lidi. Nedopustíme, aby se u nás koronavirus vymknul kontrole. Sever země je v od dnešního rána v karanténě týkající se celé oblasti Lombardie a 14 provincií. Nařízení se dotýká víc než 16 milionů lidí a za porušení karantény hrozí na rozdíl od Česka dokonce 3 měsíce ve vězení. U nás je v karanténě zatím 1100 lidí. Zdravotníkům v Itálii zrušili dovolené.



Dekret zavádí povolení vstupu do a ze zón pouze v nejnutnějších případech. V uvedených zónách se mají fyzické osoby vyvarovat všem přesunům při vstupu a výstupu do zón, stejně jako na území těchto teritorií, ledaže by se jednalo o doložené přesuny z pracovních důvodů či nezbytných zdravotních důvodů. Jsou povoleny návraty do vlastního bydliště, což je důležité pro naše občany, kteří jsou teď v Lombardii a provinciích Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro a Urbino, Asti, Alessandria, Novara, Verbano-Cuiso-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Benátky.



Maďaři, Poláci a Slováci mají míň nakažených koronavirem jen proto, že nejezdí tolik lyžovat do Itálie, ale spíš do Rakouska. Češi ale Itálii milují, a jak víte, prakticky všichni naši pacienti se nakazili právě tam, nebo od těch, co si to z Itálie dovezli. Čekáme další případy, protože se teď o víkendu vrací další turnus. Každý, kdo překročí naše hranice dostává do mobilu automaticky varovnou smsku. Od zítřejšího rána budou celníci, policisté a hasiči rozdávat na 10 hraničních přechodech letáky v češtině, němčině, angličtině a italštině a namátkově měřit lidem teplotu. Letáky budou i v mezinárodních vlacích, kde je budou rozdávat cestujícím průvodčí, a samozřejmě i na letištích.



Itálie je skutečné centrum epidemie. Za 3 dny stoupl počet nakažených o 2794 a mrtvých o 126 a celkem už tak mají 5883 nakažených a 233 obětí. Francie, Německo, Španělsko už mají stovky nakažených. Rozběhl se u nich komunitní přenos, to znamená, že to lidi chytají od sebe navzájem, aniž by vycestovali. U nás je to pořád hlavně importovaná záležitost a naši epidemiologové odvádí od prvního nálezu vynikající práci. Dělají s pacienty důkladné rozhovory a trasují je, to znamená, že zaznamenají veškerý jejich pohyb a tipují další potenciální nakažené.



Je to opravdová detektivní práce a na každého nakaženého jsou nasazení 2 až 3 epidemiologové. Třeba s americkou turistkou, o které jsem vám psal v minulém hlášení, proběhl 6hodinový rozhovor o všech okolnostech její cesty: jak s kamarádkou přiletěla z Milána do Vídně, odtud vlakem do Budapešti a do Prahy, kde se ubytovala přes Airbnb. Do karantény tak šel personál, který měl právě v těch vlacích službu, i taxikáři, se kterými se vezla. Okamžitě jsme informovali Maďarsko, aby udělali stejná opatření jako my a včas nařídili karanténu všem, kteří se s nimi potkali. A jakmile turistky dokončily pohovor s českou stranou, domluvili jsme jim telefonické interview se zastupiteli ministerstva vnitra a zahraničí Maďarska. Takhle má V4 fungovat. Bez synergie nemáme šanci šíření viru zastavit.



Ministerstvo financí taky zkontaktovalo vedení Airbnb a nastavilo s nimi, aby na požádání u každého námi dodaného jména pacienta přesně doložili, kde a kdy se ubytoval. Doteď byli totiž lidi, kteří se ubytují přes Airbnb, prakticky neviditelní.



Tohle trasování pacientů je možné jen díky tomu, že se nám daří držet koronavirus pod kontrolou. Je teď na každém jednom z nás, jestli se to bude dařit i dál. Prvořadá je OHLEDUPLNOST. Je jedno, kdy jste cestou z Itálie naši hranici překročili. Prostě ZŮSTAŇTE DOMA. Viděl jsem v televizi pána ze Zlína, který říkal, že se vrátil do Česka dřív, protože mu zavolali známí, ať se vrátí před půlnocí, než začne karanténa. Chápu, že lidi chtějí být dřív doma, ale všechny, kdo se vrátili i v průběhu pátku před vyhlášením karantény dřív, prosím, ať se také nahlásí svému lékaři. Ta 14denní karanténa není žádné drama. Nikdo z nás snad nechce, abychom kvůli nákaze museli zavírat školy a rušit velké akce.



Pokud máte respirační obtíže a zvýšenou teplotu, nechoďte do ordinace, zavolejte hygienickou stanici na čísle 112 nebo lékaře na čísle 155 a počkejte, až k vám přijede sestra na odběr.



Ve 13 městech, kde jsou nemocnice s infekčním oddělením, už fungují speciální sanitky, ve kterých jsou vyškolené týmy a dělají odběry u lidí doma. Případy, které jsou pozitivní, ale mají lehký průběh, izolujeme v domácích podmínkách, pacienti, kteří budou vyžadovat intenzivní péči, budou převezení do nemocnice. Takto se to osvědčilo i v jiných zemích. Taky jsme zmnohonásobili kapacitu našich laboratoří. Testy už nedělá jen Národní referenční laboratoř, ale i 8 laboratoří v různých krajích.



Zatím nerušíme velké akce. U těch, co mají účast nad 5000 lidí, ale musí organizátoři povinně hlásit krajským hygienickým stanicím podrobnosti včetně národnostního složení, věku a způsobu dopravy účastníků. Krajské hygienické stanice na základě toho vyhodnocují epidemiologické riziko. Bohužel jsme byli nucení po těžkém rozhodování vyloučit účast diváků na Světovém poháru v biatlonu. Jak jsem viděl v televizi, někteří sportovci to díkybohu berou s humorem, jeden říkal, že bude slyšet každý výstřel.



I když ostatní velké akce nerušíme, platí, že naše země zavedla v rámci EU jedna z nejpřísnějších opatření. Některá opatření jsme zavedli jako první v Evropě. Dokonce našemu ministrovi zdravotnictví vyčítali na radě v EU, že jsme moc restriktivní.



Zastavili jsme nejdřív přímé linky z Číny, potom i z Jižní Koreje a severní Itálie. Na začátku týdne nás za to všichni kritizovali, nakonec se ale řada zemí zachovala stejně, až po nás následovalo Švédsko a Rakousko.



Omezili jsme tím příchod 9 tisíc lidí týdně z nejvíc postižené oblasti v Evropě. Autem jich přijíždí jen 10 procent a další pozemní spoje jsme rušili taky.



Obrovský problém začal být Írán, kde za jediný den přibylo 1076 případů. Budeme muset zastavit vydávání víz. Rozhodně do této země necestujte.



Zavedli jsme mimořádná opatření pro mezinárodní spoje. Víc jak 60 souprav mezinárodních spojů Českých drah s 200 vagony prochází dezinfekcí a ionizací. Dezinfekci máme i na vlakových nádražích. Na všech dálnicích a nádražích jsou nonstop informace na elektronických tabulích, v čekárnách a nádražních halách plakáty, stojany a dezinfekční sety, ty jsou už dávno i na letištích. Ve všech mezinárodních spojích funguje perfektní informační servis v několika jazycích, vydali jsme manuály pro autobusovou přepravu. Informace jsou i na dálničních odpočívadlech.



A dobrá zpráva z posledních hodin. I když je absolutní nedostatek dezinfekčních stojanů, Ministerstvu dopravy a Správě železnic se podařilo zajistit jich slušné množství. Od rána se instalují na všech vlakových nádražích. Celé nákladní auto stojanů jsme ráno složili přímo na hlavním dopravním uzlu v Praze hl.n., následovala Libeň, Vršovice, Holešovice, Smíchov. V poledne stály speciální stojany už v Ostravě hl.n., Ostravě Svinov, Plzni hl.n. a dalších. A myslíme i na klíčové drážní pracovníky, proto jsme instalovali dezinfekční sety na centrálním dispečerském pracovišti v Libni, odkud se řídí vlakové spoje.



Chráníme naše lidi, jak se dá. A pořád se to někomu nelíbí, nejdřív kritika, že to s opatřeními přeháníme, teď se na sítích začalo objevovat, že to nezvládáme. Co je zajímavé, tak opatření vlády řeší v 99 procentech ti, kterých se situace netýká.



Byl bych hrozně rád, kdyby nám víc pomáhala i média. To znamená víc lidi informovala, míň strašila a nehledala stále konflikt a pochybení. Všichni jsme lidi a lidi dělají občas chyby, ale stále se od nás můžou Evropské země učit, jak jsme napřed.



0