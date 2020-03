"Búrka" pod Tatrami

12. 3. 2020 / Jiří Hlavenka

I z mnoha diskusí se slovenskými přáteli a aspoň jakési znalosti tamějšího prostředí jsem získával obraz, že rozdíl mezi naší zemí a Slovenskem (v érách Mečiara a Fica zejména) je ten, že u našich sousedů došlo k systémovému rozvratu justice, zatímco u nás naštěstí ne. Protože i se špatnými vládami se dá žít, ale s justicí, která je "captured", uchvácená a podrobená, se už moc žít nedá - to už je stát, kde vládne pouze síla a zvůle. Když mně slovenští přátelé vykládali zvěsti o "mafiánech", kteří ovládají celá města nebo regiony, naprosto bezuzdně a okatě, měl jsem tendenci jim nevěřit.

Zajímavé je, že v okamžiku razie na Slovensku nominálně stále vládne Ficova vláda (musí projít procedury sestavení koalice, jmenování a schválení nové vlády), ale je jasné, že už jí dotikávají hodiny - policie se tedy zjevně emancipuje rychle. Už ví, že mocní ztratili svoje krytí.

"A u nás tomu snad tak nebylo/není"? Nikoliv - náš systém je přece jen odolnější, má dostatek jedinců, kteří se řídí pravidly systému a ne přáními mocných a nadřízených. (Obdobím, kdy se to lámalo směrem ke slovenskému obrazu, byly první roky oposmlouvy). Samozřejmě nastávaly jednotlivé případy selhání soudců či státních zástupců, a nejspíš nastávají stále. I to je samozřejmě špatně - kritéria osobnostní a morální integrity na tyto lidi musí být extrémě vysoká a náročná - ale není to destrukce systému. Můžeme být vlastně vděční za jednu věc - za pár staletí, kdy české země (bohužel nikoli Slovensko) byly součástí "Západu" a vytvořily si silné instituce a lidi v nich, které vlastně nedokázalo zlikvidovat ani pár let nacismu, ani čtyřicet let bolševismu. Jakmile to bylo možné, byly (v přiměřené a určitě ne dokonalé míře) zrestaurovány.

Tohle si prosím připomeňme právě v těchto dnech, kdy se rozhoduje o obsazení mediálních rad. Protože součástí demokratického systému jsou i silná veřejnoprávní média (na Slovensku samozřejmě za doby Mečiara a Fica zkrocená k vysokému stupni poslušnosti). Není to jen vláda, není to jen parlament. Jsou to další známé pilíře demokracie a stovky menších nebo větších sloupů, které ji drží pohromadě. Každý sloup se počítá, každý je potřeba.