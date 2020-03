Republikáni v americkém Senátu zablokovali návrh zákona na placenou nemocenskou pro nakažené koronavirem

12. 3. 2020

"Mnoho našich zaměstnanců - pracovníci restaurací, řidiči kamionů, zaměstnanci v sektoru služeb - nemá možnost nejít do práce, aniž by přišli o plat či dokonce rovnou o zaměstnání," řekla Murrayová. "To není volba, kterou bychom měli požadovat od kohokoliv v USA v jednadvacátém století."Republikán Lamar Alexander zabránil tomu, aby zákon byl přijat. Řekl, že placená nemocenská "je dobrý nápad". Jenže pokud chtějí senátoři, aby zaměstnavatelé platili nemocenskou, musela by to hradit federální vláda. "Řešením pro koronavirus není uvalit nové nákladné výdaje na zaměstnavatele uprostřed této krize," dodal.Zákon, navrhovaný Demokraty, by automaticky poskytl zaměstnancům 14 dní placené nemocenské v případě celostátní zdravotní epidemie, jako je ta dnešní. Mimo to by měli zaměstnanci podle tohoto zákona nárok na nemocenskou po dobu sedmi dní každého roku.Podle zákonného návrhu Demokratické strany by zaměstnanci dostávali 14 dní nemocenské, i kdyby bylo jejich pracoviště či škola jejich dítěte uzavřena anebo kdyby oni nebo jejich rodina byli v karanténě.Mnoho jednotlivých amerických států už má placenou nemocenskou, například Kalifornie či stát Washington, oba státy dnes výrazně postižené koronavirem. Avšak na rozdíl od většiny rozvinutých zemí v USA neexistuje federální zákon, který by vyžadoval, aby zaměstnavatelé platili zaměstnancům v době nemoci nemocenskou.73 procent amerických zaměstnanců v soukromém sektoru má placenou nemocenskou, avšak zbývajících 27 procent zaměstnanců, většinou ve špatně placených zaměstnáních, jako je maloobchod či restaurace rychlého občerstvení, placenou nemocenskou nemá.Demokraté se snaží prosadit federální zákon zaručující zaměstnancům placenou nemocenskou už léta. Podařilo se jim to schválit ve Sněmovně reprezentantů. V Senátu má však většinu Republikánská strana a ta to blokuje. Argumentuje, že malé podniky si nemohou dovolit náklady na nemocenskou.Návrh zákona na nemocenskou, který předložila Murrayová, neměl na schválení v Senátu šanci. Nicméně jeho předložením Demokraté veřejně upozornili na to, že je Republikánská strana proti němu. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že návrh na zavedení placené nemocenské je v USA velmi populární a podporuje ho i velmi silná většina voličů Republikánské strany.Podrobnosti v angličtině ZDE