Koronavirus, uprchlíci a konspirace

13. 3. 2020 / Karel Dolejší

Donald Trump vyhlásil zákaz cest z Evropy do USA ZDE . Izrael na všechny, kdo přijedou ze zahraničí, uvaluje karanténu ZDE . Indie ale zakázala vjezd do země turistům z celého světa ZDE . Z Moskvy už mezitím deportují čínské studenty ZDE a Světová zdravotnická organizace oficiálně konstatovala pandemii ZDE . Na Lesbu se objevil první případ koronaviru mezi uprchlíky ZDE

Čínská, íránská a ruská média už "jedou" konspirační teorie, podle nichž je virus COVID-19 uměle vyvinutou biologickou zbraní ZDE. Takové tvrzení sice dokonce ani v kontextu ostatních konspiračních teorií nedává pražádný smysl - logika však bývá na vyplašence krátká.

Pokud německá kancléřka Angela Merkelová tvrdí, že se může nakazit až 70 % jejích spoluobčanů, neznamená to nic více a nic méně, než 57,5 milionu infikovaných jen v této jediné zemi. Čínské údaje o úmrtnosti jsou chronicky nespolehlivé, nicméně počítejme konzervativně s průměrnou úmrtností zhruba 3 %, neboli 15 % všech hospitalizovaných ZDE. Z toho by plynulo, že očekávaná úmrtnost jen v Německu činí přes 1,7 milionu osob. V roce 2019 v Německu zemřelo 11,275 osob na 1 000 obyvatel, tzn. celkem přes 930 000 úmrtí ročně. V roce 2020 ale může jen na koronavirus zemřít až 1,8 x více lidí, a to během pouhých několika měsíců.

Kdo by tedy použil "biologickou zbraň" tohoto druhu? Německo rozhodně nikoliv. A protože v éře globalizace navzdory preventivním opatřením neexistuje žádná země imunní vůči přeshraničnímu šíření - a případy onemocnění jsou postupně hlášeny z celého světa - teoretičtí pachatelé epidemie z řad "globalistů" by si sami podřezávali větev, na které sedí. A to hned dvojím způsobem: Jednak by spolu se všemi ostatními poškodili i vlastní zemi, jednak by startujícím globálním ekonomickým propadem utrpěli masivní ztráty na majetku.

V zemích, kde je zdravotní stav populace v průměru výrazně horší než ve výše zmíněném Německu, nebo kde se systém zdravotní péče nevyznačuje ani zdaleka takovou robustností jako řekněme v Lombardii, lze pochopitelně očekávat i výrazně vyšší úmrtnost. Například Ruská federace spolu s okupovaným Krymem disponuje necelými 147 miliony obyvatel. V případě, že se z nich 70 % nakazí virem a 5 % nakažených nepřežije, vychází nám potenciálně až 5 milionů obětí. To je pochopitelně děsivé číslo.

Avšak ani to není doslova ničím ve srovnání se spoustami, které může infekce způsobit v uprchlických táborech v Evropě a na Blízkém východě. Obecně v nich lidé žijí ve velmi neadekvátních podmínkách, jejich zdravotní stav je proto spíše špatný, podmínky pro šíření infekce takřka ideální a zdravotní péče má naopak k ideálu velmi, velmi daleko. Procento úmrtí mezi nakaženými by se snadno mohlo psát i dvojcifernou číslicí.

Stejné dezinformační zdroje, jež "zasvěceně" prosazují narativ o spiknutí, které má v Evropě údajně nahradit "původní" obyvatele přistěhovanými muslimy, ohřívají i pověsti o umělém původu epidemie. To ale znamená, že "spiklenci" by si museli být plně vědomi stigmatizace uprchlíků a migrantů z muslimských zemí touto epidemií, neschopnosti přetížených zdravotnických systémů hostitelských zemí poskytnout žadatelům o azyl adekvátní péči - a tedy i faktu, že v táborech může snadno přijít o život i desetina jejich obyvatel. Kdo příčetný vůbec může uvěřit v plán záměrné decimace migrantů, po níž ještě více klesne ochota přijímat je?

Vtip je ovšem v tom, že tolik lidí už v "postpravdivé" éře obětovalo schopnost logického uvažování pouhému oportunnímu odůvodňování vlastních iracionálních obav. Kriticky posoudit své úzkosti tedy nejsou schopni. A tak nadšeně konzumují libovolné historky, jen když jim umožní osobní strachy zařadit do zdánlivě konzistentního obecnějšího příběhu.

A od zemí, kde "autority" obyvatelům radí, aby se proti viru chránili mazáním konečníku esenciálním olejem ZDE, se koneckonců můžeme nadít naprosto čehokoliv.