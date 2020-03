Hollywodský producent Harvey Weinstein byl odsouzen za znásilnění na 23 let do vězení

12. 3. 2020

Newyorský soudce odsoudil Weinsteina k 20 letům vězení za kriminální sexuální akt prvního stupně a k 3 letům za znásilnění třetího stupně. Znamená to, že sedmašedesátiletý hollywoodský producent Harvey Weinstein bude must strávit 23 let ve vězení. Má být nyní souzen za znásilnění i v Los Angeles.Dlouhý vězeňský trest je známkou radikálních změn v americkém soudnictví ohledně toho, jak se soudy nyní staví k sexuálním útokům po vzniku a úspěších hnutí #MeToo.Bylo nesmírně nezvyklé, že prokurátoři případ vůbec předložili soudu, v minulosti by neřešili případy, kdy ženy, obviňující násilníka, s ním po znásilnění udržovaly styky a někdy dokonce i sexuální poměr.Podrobnosti v angličtině ZDE