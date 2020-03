Merkelová: Koronavirem se může nakazit "až 70 %" Němců

13. 3. 2020

Německá kancléřka Angela Merkelová tvrdí, že až 70 % obyvatel se nakonec může nakazit koronavirem. Navrhla proto, jak se vyrovnat s dopady krize na společnost a ekonomiku.

Během tiskové konference kancléřka vyzvala občany, aby tváří v tvář infekci koronavirem projevili solidaritu.

Pokud jde o ochranu zranitelných, včetně seniorů nebo chronicky nemocných, Merkelové prohlásila: "Naše solidarita, naše citlivost, naše srdce jsou již vystavena testu - a doufám, že ho zvládneme."

Podle Merkelové je hlavním úkolem omezit šíření viru.

"Virus dorazil do Evropy, je tu, musíme to chápat," prohlásila kancléřka. Dosud neexistuje vakcína. "Podle expertů se 60-70 % obyvatel může nakazit, pokud to tak zůstane."

Centrálním problémem je nyní "nezahltit nás zdravotnický systém", aby nebyl zatížen příliš mnoha případy naráz.

Dodala, že zasaženy jsou všechny evropské země, a myslí na Itálii, která je postižena nejhůře.

Podrobnosti v angličtině: ZDE