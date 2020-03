Epidemie koronaviru – zmapování přelivu ruských dezinformací do českého kyberprostoru

Mimořádný report: dezinfo – koronavirus

16. 3. 2020

Hlavními dezinformační narativy:

epidemie má údajně spojitost s potřebou elit na “přeformátování” světa

prohnilá EU je úmyslně nečinná

obviňování vlády ČR, České televize a ČRo z umělého vyvolávání paniky

spekulace o spojitosti epidemie COVID-19 s migrací

spekulace o spojitosti COVID-19 se zaváděním 5G sítí

spekulace o COVID-19 jako biologické zbrani vyvinuté na Západě

spekulace o šíření COVID-19 spojeneckými vojáky USA při jejich přesunech v rámci vojenských cvičení

Je zřejmá časová následnost vzniku těchto dezinformačních narativů nejdříve v ruském informačním prostoru a jejich následné přelití do českého tradičními dezinformačními kanály.

Je však zjednodušující si představovat šíření jako přímou linku, že ruský zdroj otiskne určitou dezinformaci, kterou potom otiskují přes kopírák dezinformátoři v Česku a jiných zemí). Jde spíše o ideové vedení, příklady možných narativů ukazujících určitým směrem, které jsou pak více či méně volnou inspirací pro „zaběhnuté“ české dezinformátory standardně šířící prokremelský, protievropský a protidemokratický obsah.

Pokud smíme použít vojenské přirovnání pak jde o krátkou dávku z kremelského kulometu ve tmě se svítící municí. Ta jen navede ostatní „kulomety“ určitým směrem, kterým ostatní „spolubojovníci“ začnou pálit rovněž. Z různých zbraní a munice. V ruském infoprostoru tedy vznikne určitý ideový či konspirační nápad, který je pak volně rozvíjen domácími dezinformátory.

Dezinformace ohledně koronaviru publikované v ruských zdrojích mají zpravidla jedno až dvoutýdenní náskok oproti ČR jak je vidět v přiloženém výpisu příkladů z ruských a českých zdrojů:

Zdroje v českém jazyce





České řetězové emaily:





1) Od konce ledna koluje tento email:

25.4.2003 byl izolován lidský koronavirus patentovým úřadem Spojených států, tj. Vláda Spojených států je tímto považována za objevitele (držitele patentu)…prý pro možnost léčby bronchitidy.

video: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=D7O5Yb2jmnw&fbclid=IwAR1kaILWfoDOiHQV28mEk_7ls4dD0J1XPrJB8lvMkrp3ArYgniQyWGcwZrA&app=desktop

2) Od začátku února (minimálně) koluje text z níže uvedeného zdroje, opět konspirační teorie, email je populární, zachycen několikrát:

“Coronavirus si nechali patentovat Američané, prováděli cvičení pro případ pandemie, je to cílená epidemie způsobená Američany”

http://www.vipnoviny.cz/kdo-stoji-za-vznikem-koronaviru-2019-ncov/?fbclid=IwAR2ueyLR5I9P6VKsc5EjjblC4fHsr1rAUlc1c9e6RXU6jCtFtR4_LP95GXU

3) od začátku února kolovalo video astrologa Baudyše (aktuálně už stažené)

Český astrolog(!) Antonín Baudyš mladší v něm zkoumá problematiku koronovirusu. Stojí za to vydržet až do konce.

https://www.youtube.com/watch?v=D7O5Yb2jmnw

4) Koluje článek Aeronetu z ledna, email zachycený koncem ledna, jde o konspirační teorii, kdy jsou USA a americké společnosti obviněny z výroby a rozšíření viru.

https://aeronet.cz/news/video-cinska-lekarka-v-bio-hazard-obleku-primo-z-centra-nakazy-ve-wuhanu-praskla-skutecna-cisla-nakazenych-je-uz-skoro-100000-a-nikoliv-1400-varuje-starsi-lidi-a-obyvatele-ze-coronavirus-ma-ratio/

České dezinformační weby:

Lajkit.cz:

10.3. Řízený kolaps finančního systému. Domino začíná padat…

spekulace o rozšíření COVID-19 z důvodu řízeného kolapsu finančního systému

2.3. Pandemická show má nastolit světovou vládu

epidemie koronaviru COVOD-19 je zaměřena na vytvoření světové republiky

Pravý prostor:

7.3. KORONAVIRUS: MNOHO POVYKU PRO NIC? NEBO NĚCO NEVÍME?

článek poukazuje na možnost, že byl COVID-19 vyvíjen jako biologická zbraň zaměřená proti asijské populaci

10.3. POCHYBNÝ VÝZNAM EU

EU nedělá nic proti šíření COVID-19

7.3. Vysoké nebezpečí: Stát tajně trénuje válku s občany. A proti Rusku.

obviňování ČT a ČRo z umělého vyvolávání paniky

4.2. KORONAVIRUS – JAKÁ HRA SE HRAJE? – https://pravyprostor.cz/koronavirus-jaka-hra-se-hraje/

5.2. KORONAVIRUS – JAKÁ HRA SE HRAJE? (II.) – https://pravyprostor.cz/koronavirus-jaka-hra-se-hraje-ii/

10.2. ZBRAŇ NEBO NÁKAZA? – https://pravyprostor.cz/zbran-nebo-nakaza/

19.2. KORONAVIRUS: JE TO BIOLOGICKÁ ZBRAŇ? KDO JI VYTVOŘIL?

KDO JI VYPUSTIL? POHLED NA FAKTA – https://pravyprostor.cz/koronavirus-je-to-biologicka-zbran-kdo-ji-vytvoril-kdo-ji-vypustil-pohled-na-fakta/

27.2. ELITY, PŘELIDNĚNÍ A VIRUS – https://pravyprostor.cz/elity-prelidneni-a-virus/

27.2. KORONAVIRUS: NÁSTROJ GLOBÁLNÍHO ŘÍZENÍ? – https://pravyprostor.cz/koronavirus-nastroj-globalniho-rizeni/

Nová Republika:

7.3. Koronavirus: Mnoho povyku pro nic? Nebo něco nevíme?

článek poukazuje na možnost, že byl COVID-19 vyvíjen jako biologická zbraň zaměřená proti asijské populaci

7.3. Vysoké nebezpečí: Stát tajně trénuje válku s občany. A proti Rusku.

obviňování ČT a ČR z umělého vyvolávání paniky

2.3. 5G a čínská epidemie

spekulace o spojitosti mezi COVID-19 a zaváděním 5G sítí

19.2. Koronavirus: Je to biologická zbraň? Kdo ji vytvořil?

Kdo ji vypustil? Pohled na fakta – http://www.novarepublika.cz/2020/02/koronavirus-je-to-biologicka-zbran-kdo.html

Vlastenecké noviny:

26.2. Pro EU není koronavirus priorita, ale přerozdělení migrujích ano – http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=246900

New World Order Opposition (NWO):

2.3. Jon Rappoport: 5G a čínská epidemie

spekulace o spojitosti mezi COVID-19 a zaváděním 5G sítí

6.3. FIKCE, VIRY A ODVEDENÍ POZORNOSTI

sdělovací prostředky nejsou v davově-elitářské společnosti nástrojem předávání informací, ale nástrojem určeným k řízení davu

8.3. KORONAVIRUS A PŘEFORMÁTOVÁNÍ SVĚTA

za vyvoláním koronavirové “aféry” stojí globální elity z důvody potřeby přeformátování

24.2. Koronavirus má všechny charakteristiky biologické zbraně stupně 4, tedy zbraně hromadného ničení

ac24.cz:

2.3. 5G a čínská epidemie. Tajný experiment na lidstvu?

spekulace o spojitosti mezi COVID-19 a zaváděním 5G sítí

25.1. Náhoda? Bill Gates „předpověděl“ čínský koronavirus, ve které má zemřít 33 milionů lidí za 6 měsíců – https://ac24.cz/-/nahoda-bill-gates-predpovedel-cinsky-koronavirus-ve-ktere-zemre-33-milionu-lidi-za-6-mesicu

26.1. Gatesova nadace uspořádala před 3 měsíci v New Yorku scénář pandemie s koronavirem.

Dokonce vlastní patent. – https://ac24.cz/-/gatesova-nadace-usporadala-pred-3-mesici-v-new-yorku-scenar-pandemie-s-koronavirem

2.2. Americký ministr: Koronavir, to je živá voda pro náš obchod! – https://ac24.cz/-/americky-ministr-koronavir-to-je-ziva-voda-pro-nas-obchod-?

18.2. Americký senátor promluvil: Čína odmítá předat důkazy, koronavirus zřejmě pochází z laboratoře! – https://ac24.cz/-/americky-senator-promluvil-cina-odmita-predat-dukazy-koronavirus-zrejme-pochazi-z-laboratore-?

20.2. Koronavirus: Je to biologická zbraň? Kdo ji vytvořil? Kdo ji vypustil? Pohled na fakta – https://ac24.cz/-/koronavirus-je-to-biologicka-zbran-kdo-ji-vytvoril-kdo-ji-vypustil-pohled-na-fakta

24.2. Koronavirus má všechny charakteristiky biologické zbraně stupně 4,

tedy zbraně hromadného ničení – https://ac24.cz/-/daniel-novak-koronavirus-ma-vsechny-charakteristiky-biologicke-zbrane-stupne-4-tedy-zbrane-hromadneho-niceni

Zvědavec:

6.2. Je pandemie z Wu-Chanu nepředvídatelná událost nebo záměrná a cílená? – http://www.zvedavec.org/komentare/2020/02/8187-je-pandemie-zwu-chanu-nepredvidatelna-udalost-nebo-zamerna-a-cilena.htm

13.2. Zbraň nebo nákaza? – http://www.zvedavec.org/komentare/2020/02/8196-zbran-nebo-nakaza.htm

14.2. Čína – osočování Západem – vs. západní biologické válčení? – http://www.zvedavec.org/komentare/2020/02/8198-cina-osocovani-zapadem-vs-zapadni-biologicke-valceni.htm

25.2. Elity, přelidnění a virus – http://www.zvedavec.org/komentare/2020/02/8207-elity-prelidneni-a-virus.htm

Aeronet:

9.2. Novel Coronavirus 2019-nCov čelí podezření,

že může jít o prototyp biotechnologické zbraně – https://aeronet.cz/news/novel-coronavirus-2019-ncov-celi-podezreni-ze-muze-jit-o-prototyp-biotechnologicke-zbrane-zamerene-prioritne-na-cinske-muze-rozumej-cinske-vojaky-potvrzuje-to-studie-6-vyzkumniku-publikovany/

Týdeník Občanské Právo:

6.3. Vysoké nebezpečí: Stát tajně trénuje válku s občany. A proti Rusku.

obviňování ČT a ČRo z umělého vyvolávání paniky

9.3. Zrádce populismu Conte udělal z Itálie “koronavirusový lágr”

v závěru článku spekulace o tom, že COVID-19 je biologická zbraň vyvinutá v kanadské laboratoři deep state

První zprávy:

9.3. Vojáci NATO rozšiřují epidemii koronaviru po celé Evropě

vojáci USA při přesunech v rámci operace DEFENDER-Europe 20 rozšiřují epidemii koronaviru

Svobodné noviny:

9.3. Pacient nula s koronavirem v Itálii byl pákistánský migrant, který se odmítl izolovat

šíření koronaviru má spojitost s migrací

6.3. Maďarsko uzavírá hranici a varuje před invazí migrantů, která by mohla zavléct do země koronavirus

šíření koronaviru má spojitost s migrací

2.3. Šok! Tušené se stává realitou: Na americké ambasádě ve Wu-chanu byly po její evakuaci nalezeny zakopané boxy s biologicky nebezpečnými materiály

článek poukazuje na možnost, že byl COVID-19 vyvíjen jako biologická zbraň zaměřená proti asijské populaci

28.2. Koronavirus má všechny charakteristiky biologické zbraně stupně 4

článek poukazuje na možnost, že byl COVID-19 vyvíjen jako biologická zbraň

29.1. Vědci pořádali „cvičení na globální pandemii“

3 měsíce před výskytem smrtelného koronaviru v Číně – http://svobodnenoviny.eu/vedci-poradali-cviceni-na-globalni-pandemii-3-mesice-pred-vyskytem-smrtelneho-koronaviru-v-cine/

7.2. Koronavirus – jaká hra se hraje? Jedná se o biologickou zbraň? – http://svobodnenoviny.eu/koronavirus-jaka-hra-se-hraje/

Česko Aktuálně:

29.1. ŠOKUJÍCÍ: Bill Gates organizoval nácvik epidemie koronavirusu už šest týdnů předem – https://ceskoaktualne.cz/2020/01/zpravy-ze-sveta/sokujici-bill-gates-organizoval-nacvik-epidemie-koronavirusu-uz-sest-tydnu-predem/

24.2. Koronavirus má všechny charakteristiky biologické zbraně stupně 4, tedy zbraně hromadného ničení – https://ceskoaktualne.cz/2020/02/zpravy-k-zamysleni/koronavirus-ma-vsechny-charakteristiky-biologicke-zbrane-stupne-4-tedy-zbrane-hromadneho-niceni/

Vlastenecké noviny:

10.3. Jak jde o Čínu nebo Zemana, každá pitomost je pro ČT dobrá

kritika ČT za zkreslování údajů

Sputnik News:

10.3. Štěpánek se vysmál znalostem zeměpisu redaktorů ČT: Jak jde o Čínu nebo Zemana, každá pitomost je dobrá

kritika ČT za zkreslování údajů

23.2. Coronavirus is the New Black:

Another Page out of the US State Department’s ‘Evil Russia’ Playbook – https://sputniknews.com/russia/202002231078385236-coronavirus-is-the-new-black-another-page-out-of-the-us-state-departments-evil-russia-playbook/

Ruská media:

Russia Today:

22.2. Russia isn’t only behind election hacking!

They’re also trying to smear US over coronavirus … according to State Department – https://www.rt.com/usa/481485-coronavirus-russia-state-department/

26.2. Weaponizing the coronavirus: Why US politicians & media suddenly care

(hint: it’s about getting Trump) – https://www.rt.com/op-ed/481764-coronavirus-trump-democrats-concern/

Zdroje v ruském jazyce:

20.1. Эксперт допустил связь вспышки пневмонии в КНР с испытанием биологического оружия – http://archive.is/IL5Z5#selection-1907.0-1907.81

20.1. Эксперт связал вспышку пневмонии в Китае с испытанием биологического оружия – https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2020120172-BPEmb.html

23.1. Секретное биооружие США? В России нашли, как обезвредить новый коронавирус – https://tsargrad.tv/articles/sekretnoe-biooruzhie-ssha-v-rossii-nashli-kak-obezvredit-novyj-koronavirus_235310

23.1. Смертельный вирус ширится: против Китая могли применить биооружие – https://topcor.ru/12844-smertelnyj-virus-shiritsja-protiv-kitaja-mogli-primenit-biooruzhie.html

23.1. VK: Секретное биооружие США? В России нашли, как обезвредить новый коронавирус – https://vk.com/wall-65984542_145379

23.1. Разведка боем? Коронавирус мог быть заброшен в Китай с целью проверки местных войск РХБ – http://katyusha.org/view?id=13538

24.1. VK: Биооружие против Китая – https://vk.com/wall-15957012_731938

27.1. Жириновский назвал вспышку коронавируса биологической атакой США – https://www.gazeta.ru/social/news/2020/01/27/n_13965710.shtml

27.1. “Биологическое оружие США!” Жириновский впал в маразм из-за коронавируса – https://www.obozrevatel.com/abroad/biologicheskoe-oruzhie-ssha-zhirinovskij-vpal-v-marazm-iz-za-koronavirusa.htm

28.1. Сами виноваты: США обвинили Китай в разработке коронавируса – https://www.pravda-tv.ru/2020/01/28/447800/sami-vinovaty-ssha-obvinili-kitaj-v-razrabotke-koronavirusa

Zdroj: https://cesti-elfove.cz/mimoradny-report-dezinfo-koronavirus/?fbclid=IwAR0O3WMzd0OnCNli5fB7fK10L7ACmBjUlgga1HzBDYYclWBIEDWi90Assuw