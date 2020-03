Rozhovor Britských listů 264. Narodili jsme se v blbé době

13. 3. 2020

Připomenutí, že to bývalo o hodně horší než dnes...





Dr. Paul Millar pracoval v Edinburku poslednich dvacet let v neplacené funkci honorárního konzula České republiky. Dověděli jsme se, že mu za pár týdnů bude 87 let. Pan doktor Millar se narodil v roce 1933, v roce příchodu Hitlera k moci. Při nacistické okupaci Československa mu bylo šest let. V roce 1942, když mu bylo devět, poslali po atentátu na Heydricha jeho maminku nacisté do koncentračního tábora a jeho samotného na převýchovu do Německa. O jeho neuvěřitelných zážitcích s dr. Millarem hovoří v tomto prvním ze tří rozhovorů Jan Čulík. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 13. března 2020.