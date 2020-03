Tato nebezpečná lež se šíří řetězovými maily. Zasáhne Policie ČR?

From: Olga Kratochvilova <olga.kratochvilova@gmail.com>

Sent: Wednesday, March 18, 2020 18:06

Subject: Fwd: K rozeslání - OPRAVA

Dobrý den,

dovolte abych Vás informovala, že právě byl uveden na trh český produkt Monolaurin, který hubí koronovairus a funguje skvěle i preventivně proti nákaze. Produkt vyvinula brněnská společnost Essens.

Níže posílám video, ve kterém se dozvíte vše a to přímo od člověka, který tento produkt vyvinul - Dr. Krajíček. V příloze je pdf o produktu Monolaurin.

Máte - li o tento produkt zájem a chcete - li se dozvědět víc, kontaktujte mě. Případně si můžete na eshopu essens.cz udělat sami registraci a produkt zakoupit. Produkt lze zakoupit pouze s členskym ID. Své členské ID dostanete zdarma! Firma Essens je česká MLM společnost a system funguje na doporučení. Napište do kolonky "sponzor" mé ID - 10061104. Dostanete okamžitě 20% slevu. Budete patřit do mé sítě spotřebitelů a já Vás budu informovat o produktech a konzultovat s vámi i dávkování. První zásilka šla do Itálie, dnes byl produkt poskytnut českým zákazníkům. Zdroje jsou omezené, očekáváme, že Monolaurin bude rychle vyprodaný..neotalejte