Konec je tady!

21. 3. 2020 / Jan Molič





Vláda ve večerním speciálu na ČT24 sdělila, že ČR je na konec světa připravena nejlépe ze všech států. Do ekonomiky bude napumpována injekce morfia. „Milion litrů. Miliarda litrů. Nebo kolik,“ upřesnil premiér Babiš.



Dále ministr Vojtěch čtyři hodiny vysvětloval, že „bll bllbbll bl a blbl eee“, čili že důchodci by měli chodit do lékáren už v sedm ráno.





„Lékárny mají otevřeno až v osm,“ upozornil kdosi. „V sedm teprve chodí k doktorům a pak nakupují potraviny.“



„K doktorům prostě nebudou chodiť,“ řekl Babiš. Léky budou přidávány rovnou do potravin.



Ministr Vojtěch dodal, že „blblbbbb al bala bla bla bbbb“, tedy že si vyberou buď rohlík s endiaronem nebo rohlík s gutalaxem. „Vláda chystá zřetelné barevné oddělení.“



„Barevnými proužky,“ dodal ministr vnitra Hamáček (ČSSD). Bylo vidět, že se konečně pochlapil.



Pouze Josef Středula z ČMKOS ten večer řekl něco podstatného: Totiž, že klíčová infrastruktura státu musí zůstat zachována. Přeloženo do jazyka Vlády to znamená, že záloha na nákupní košíky bude i nadále udržena na 10 Kč.

