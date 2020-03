Hotely v centru Londýna nabídnou ubytování bezdomovcům

21. 3. 2020

Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus







- Šéf Světové zdravotnické organizace varoval mladé lidi, aby si nemysleli, že jsou vůči koronaviru nezranitelní. "Můžete skončit s vážnou nemocí v nemocnici po mnoho týdnů."





taxpayers already own most of RBS, now Downing St is mulling a similar model to rescue the (squints at notes) entire airline industry and other troubled companies



this is fast-moving, radical, desperate stuff



— Jim Pickard (@PickardJE) March 21, 2020

"...while a pandemic creates an ideal situation for disinformation, many governments are using this threat to justify heavy censorship, smothering independent sources of information along with any legitimately harmful content." - @alfunk & @isabelalinzer

It's not all rising borders and retreats to the nation state: German state Baden-Württemberg is offering ICU beds to Covid-19 patients from across the border in France's (heavily hit) Grand Est region.

- Na ochranu proti koronaviru nabídnou hotely v centru Londýna ubytování bezdomovcům. Začíná to zkusmo o tomto víkendu, kdy hotely nabídnou 300 pokojů zranitelným lidem, známým charitativním organizacím. Bezdomovci mají daleko více chorob, včetně chorob dýchacích cest, než širší obyvatelstvo. Také je nepravděpodobné, že budou plně respektovat doporučení úřadů o sebedistanci.- Hlavní britské supermarkety byly požádány, aby začaly zásobovat centra rozdávající potraviny pro nemajetné, po několika dnech, kdy drasticky stoupla poptávka po potravinách zadarmo od lidí, postižených dopadem epidemie koronaviru. Mnoho charitativních organizací uvádí, že nemají možnost získat další potraviny, přestože se na ně obracejí nyní tisíce lidí o pomoc, a jiné upozorňují, že jsou zahlceny, protože stovky starších občanů, které je pravidelně používaly, byly donuceny uchýlit se do domácí karantény.- Počet mrtvých ve Španělsku přesáhl 1300 osob. V pátek jich ještě bylo jen 1002. Počet registrovaných nakažených stoupl v sobotu na 24 926 z pátečního počtu 19 980.- Maďarská vláda usiluje o zavedení trvalého mimořádného stavu. To má Orbánovi umožnit vládnout prostřednictvím dekretů a trestat vězením až pěti let kohokoliv, kdo bude o pandemii šířit falešné informace. Orbán je obviňován, že se snaží situace zneužít k zavádění dikatury. O tomto zákonném návrhu se má hlasovat v pondělí, musí ho schválit 4/5 většina, média uvádějí, že ho liberálníá opozice možná bude schopna blokovat. ZDE . O autoritářský přístup se snaží i izraelský premiér Netanjahu, který právě zablokoval práci soudu, které ho měly soudit. ZDE - Britská vláda uvažuje, že zestátní letecké společnosti:Vlády po světě se snaží zneužívat pandemie k omezování svobody projevu a lidských práv:Německý stát Badensko-Württembersko nabízí lůžka intenzivní péče pacientům z Francie na druhé straně hranice:- Koronavirus po světě neodpovědně rozšířilo tyrolské lyžařské středisko Ischgl, které z komerčních důvodů odmítlo uzavřít svůj provoz až do 16. března, přestože dostávalo z mnoha zemí světa varování, že se odtamtud vracejí lyžaři nakaženi! ZDE