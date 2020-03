Velká voda

21. 3. 2020 / Adalbert Kolínský

Tento příběh je fikcí. Podobnost s jakýmikoli nouzovými či krizovými stavy nebo žijícími politiky je čistě náhodná.



Vláda: Není třeba panikařit. I kdyby náhodou pršelo déle, máme všechno připravené. Ale nebude to potřeba, máme zaručené informace z ČHMÚ, že pršet brzy přestane, a povodí nehlásí žádné problémy.



Povodí Labe: Evakuujeme budovu, všechno je pod vodou.



Povodí Vltavy: . . . - - - . . .



Povodí Malše: „volaný účastník není k dispozici, prosím...“





Povodí Moravy: „Hlásíme, že D – O – L už není potřeba, s Dunajem nás propojilo moře...“



Povodí Sázavy: „Já mám kocábku náram, náram, náram...“ „What?“ „Noe nebyl překvapenej, von to věděl...“



ČHMÚ: Podle našeho meteorologického modelu bude intenzivně pršet minimálně dalších sedm neděl. A blejskat se bude taky.



Vláda: Situaci máme plně pod kontrolou. Není třeba ustavovat krizový štáb.



Novinář z aktuálně.cz: Promiňte prosím, ale Moravu zaplavuje voda a místní u nás na Slovácku říkají, že je slaná, takže asi došlo k propojení s mořem...



Vláda: Nesmysl. Propojení se s Baltským mořem naprosto nepřipadá v úvahu.



Novinář z aktuálně.cz utonul při povodních. Našli ho u něj doma ve vaně.



Na tiskové konference vlády mohou jen veřejnoprávní média s řádně označenou pramicí.



Došlo k protržení Orlické přehrady, následná vlna smetla všechny pražské mosty kromě Karlova. „Trochu mi to tady rozmázlo barvy a kolegovi odplavaly matrjošky, jinak dobrý,“ posteskl si pro iDnes.cz malíř karikatur z Karlova mostu.



Vláda vyhlašuje nouzový stav a spouští krizový web velkavoda.mvcr.cz a paralelní domény povodne.army.cz a potopasveta.vlada.cz.



„Zkoušeli jsme stavět hráze z pytlů s pískem, ale pytle nám dali akorát papírové a písek není žádný,“ řekl médiím vedoucí hasičů.



Vláda: rozhodli jsme se, že vzhledem k situaci povolíme výjimečně otevřít stavebniny, pískovny, Hornbach a zverimexy, protože je tam kočkolit. Zároveň otvíráme galanterie, aby si lidé mohli šít pytle doma. Mimo to intenzivně jednáme o dodávkách pytlů a písku z Číny a Ruska.



Vláda na Ruzyni vítá letadla s materiální pomocí. Dorazilo 1,5 milionu sáčků do odpadkového koše, 800 tun moučkového cukru, karton ruské vodky a plyšový krteček s pandou. Hasiči tvrdí, že cukr se jako plnivo do pytlů nehodí, neboť se rozpouští ve vodě. Vláda to odmítá a s pomocí armády rozváží cukr po republice. Igelitové sáčky konfiskuje armáda jako ochranu pro případ jaderného výbuchu.



Majitel společnosti Juta uvádí, že má plné sklady pytlů. Za jejich vydání však požaduje změnu Ústavy, aby mohl být senátorem a poslancem zároveň.



Pořád prší.



Server Aeronet přináší zaručenou zprávu, že za aktuální počasí mohou USA a jejich projekt Echelon. Poslanci SPD to odmítají s tím, že na vině jsou nepochybně chemtrails a migranti. Jejich hádku ukončí až další přílivová vlna, která je smete všechny.



Hladina Vltavy opět stoupla. ČR už nemá ministerstva dopravy, financí, průmyslu, školství, zemědělství, práce a sociálních věcí, úřad vlády, NKÚ ani ministerstvo spravedlnosti. Ministerstvo životního prostředí zaplavila voda z Botiče. Vlny se omývají nohy Palackého před ministerstvem zdravotnictví, po chodbách je již několik centimetrů vody. Zaměstnanci se snaží vodu vytřít pomocí osmi milionů roušek, které zbyly ve skladu od posledního nouzového stavu zapříčiněného virovou pandemií a které dorazily se zpožděním cca dvou let.



Prezident konečně promluví k národu prostřednictvím tv Barrandov a Svobodného vysílače. Jeho poselství vyzývající k návštěvě aquaparku není veřejností kladně přijato.



TV Prima zařazuje na program film Vodní svět s Kevinem Costnerem v hlavní roli.



Vláda ujišťuje, že slevy na jízdné se týkají i lodní dopravy.



„Potřebujeme vaše břehy,“ říká mločí hlava, která se vynořila v těsné blízkosti památníku na Vítkově.



Národ volá blanické rytíře a svatého Václava. Předseda Správy státních hmotných rezerv suše konstatuje, že rytíři v důsledku rozpočtových škrtů už pár let nemají zbroj ani koně a svatý Václav dávno odplul do Německa i s podstavcem. Po těchto slovech nasedá na poslední ponton, který ve skladech zůstal, a odplouvá neznámo kam.

