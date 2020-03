21. 3. 2020

V posledních dnech se po nás žádá, abychom učinili změny ve svém životě, které by byly před několika týdny nepředstavitelné. Covid-19 je největší výzvou našeho života. Počet případů ostře vzroste. Musíme dělat všechno, co je v našich silách, abychom to zpomalili a zachránili životy. Takže k vám chci promluvit přímo o tom, co můžeme my všichni dělat, abychom pomohli. Chci také nabídnout povzbuzení v době, o níž vím, že je plná úzkosti.

Všichni musíme nyní jednat tak, abychom zpomalili šíření viru. Mýt si pravidelně ruce je důležité. Musíme ale také snížit počet lidí, s nimiž se setkáváme a s nimiž přicházíme do styku. To znamená zůstávat doma, jestliže vy, nebo někdo ve vašem domě má vysokou teplotu, anebo nový a trvalý kašel. Pro všechny z nás to znamená pracovat z domova, pokud je to možné, vyhýbat se veřejné dopravě a nestýkat se s přáteli ve skupinách.Také žádáme lidi, aby nechodili na místa, kde je plno, jako jsou hostince, restaurace a kina. Ale mohu potvrdit, že vzhledem k doporučením z dnešního odpoledne od našich vědců a od hlavního zdravotníka, že má-li to být efektivní, musí být zaveden přísný zákaz, žádám nyní restaurace, kavárny, hostince, fitka a kina, aby zrušila svůj provoz.Vím, jak je to obtížné. Ale je životně důležité snížit riziko nakažení virem a snížit riziko nakažení těch, kdo jsou nejzranitelnější, že vážně onemocní nebo zemřou. Krátce řečeno, zachrání to životy. Také to poskytne našemu zdravotnictví nejlepší šanci, jak si s tím poradit.Ve zdravotnictví jsme zavedli mimořádný stav. Činíme kroky k tomu, abychom zvýšili kapacitu našich nemocnic a jednotek intenzivní péče. Avšak ti, kteří pracují ve zdravotnictví a v sociální péči, budou podrobeni takové zkoušce, jakou dosud nikdy nezažili. Většina z nás má přátele a příbuzné, kteří pracují ve zdravotnictví. Mezi nimi jsou má vlastní sestra a snacha. Vděčnost, kterou jim všem dlužíme, je obrovská.Covid-19 je zdravotnická krize. Avšak kroky, které proti ní podnikáme, destabilizují i naši ekonomiku. Kromě toho, že jste znepokojeni virem, mnozí z vás mají silné obavy o své zaměstnání a o svůj příjem. Skotská vláda udělá všechno, co je v našich silách, abychom vás podpořili. Jako vláda vás žádáme, abyste učinili bezprecedentní kroky, takže míra podpory, kterou pro vás poskytujeme my, musí být také bezprecedentní.Závěrem, takováto krize bude mít dopad na duševní stav občanů. Starším lidem: žádáme vás, abyste se izolovali od svých vnoučat. Od těch, které milujete. To je obtížné. Ale je to pro vaši ochranu. Abyste s námi zůstali a viděli je, jak vyrůstají. Dětem: vím, že tohle je podivná doba. Zrušili vám školu a vy nebudete moci trávit čas s přáteli. Dospělí kolem vás jsou pravděpodobně také trochu vystresovaní. Tak jim pomáhejte. Dělejte, co vám radí. Učte se a dělejte své domácí úkoly. Ale nezapomínejte se bavit. A myjte si ruce.A všichni se o sebe navzájem starejme. V době krize se navzájem potřebujeme víc, přestože se nám nařizuje, abychom se izolovali. Avšak můžeme stále ještě komunikovat a nabízet útěchu. Moderní technologie je někdy kletbou. Nyní může být prostředkem pro přežití. Telefonujte nebo skypujte těm, které máte rádi. Posílejte esemesky sousedům nebo jim hoďte do schránky vzkaz s dotazem, jestli nepotřebují pomoc. Možná dokonce napište dopis prarodičům. Podporujte své místní podniky, jestli můžete.Ale prosím, nenakupujte panikářsky. Všeho je dostatek, pokud se všichni budeme chovat odpovědně.Vstupujeme do bouřlivých vod. A zatím vám nemohu říci, kdy dosáhneme suché země. Mohu vám přislíbit, že jako vaše premiérka, udělám všechno, co je v mých silách, abych vás tímto provedla. Ale potřebuju vaši pomoc. Potřebuju, abyste dodržovali, co od vás chtějí zdravotníci, a potřebuju, abyste se starali o lidi kolem sebe.Není pochyb, že před námi jsou těžké dny. Ale končím s nadějí a vírou: Tato krize nám připomíná, jak křehký je náš svět. Ale také nám připomíná to, co je opravdu důležité. Zdraví, láska, solidarita. Se soucitem a s laskavostí a s nasazením a odborností našeho zdravotnictví můžeme tohle překonat. A překonáme to.Děkuji vám za všechno, čím pomáháte.